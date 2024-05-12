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Paket yarın açıklanıyor, takip sistemi devreye giriyor! Harcamalar kalem kalem hesaplanacak, kamuda tasarrufa uymayana kötü haber!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 08:30
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini yarın kamuoyuyla paylaşacak. Paketin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Kamuda tasarruf ve verimlilik olarak iki ayaktan oluşan paketle birlikte takip sistemi devreye girecek. Kamuda tasarruf etmeyenleri ise yaptırımlar bekliyor. İşte ayrıntılar...

Paket yarın açıklanıyor, takip sistemi devreye giriyor! Harcamalar kalem kalem hesaplanacak, kamuda tasarrufa uymayana kötü haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağı duyurdu. Paketle birlikte kamuda tasarruf için pek çok adım atılacak. Tasarruf edilecek alanlar belirlendi, harcamalarda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek. Kamud a tasarrufa uymayanlara ise yaptırımlar uygulanması gündemde.

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KAMUDA TASARRUF EDİLECEK ALANLAR BELİRLENDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi. Kırtasiye giderlerinden, yeni taşıt ve bina alımı veya kiralanmasına, demirbaş harcamalarından temsil-ağırlama giderlerine, enerji ve su giderlerinden hizmet içi eğitim harcamalarına kadar her alanda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek. Yatırım ödeneklerinden ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu kesintilerle yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edileceği belirtildi.

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TASARRUF KURALLARINA UYMAYAN YÖNETİCİLERE YAPTIRIM

Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.

PAKETİN UYGULANMASINDA İKİ FARKLI YOL İZLENECEK

Açıklanacak yeni tasarruf ve verimlilik paketinin uygulanması konusunda iki ayrı yol izlenecek. Bazı tedbirler idari düzenlemelerle uygulamaya konulacak. Yasa değişikliği gerektiren adımlar konusunda ise TBMM devreye girecek. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hızla Meclis’e sevk edilecek.

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Yaptırım Mehmet Şimşek kamu paket tasarruf
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