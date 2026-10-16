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Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi!

Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bereketi tezgâhları ve sofraları şenlendirirken Rize'nin Pazar ilçesinde fazla avlanıp ezilen palamutların teknelerce denize dökülmesi kötü koku ve deniz kirliliğine neden oldu. İhtiyaç fazlası avlanan ve ezilen binlerce palamudun limanda denize dökülmesi sonucu sahil ölü balıklarla kaplandı, mahalleyi saran ağır koku vatandaşları canından bezdirdi.

Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi!

Karadeniz’de palamut bolluğuyla fiyatlar bazı bölgelerde 40 liraya kadar gerilerken, Rize’nin Pazar ilçesinde ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

Sezonun açılmasıyla birlikte bolca avlanan palamutlar teknelerle kıyıya getirilerek kasalanmaya başlandı. Ancak iddiaya göre, aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı.

Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi! 1

MAHALLE SAKİNLERİ PENCELERİNİ AÇAMIYOR

Dökülen balıkların çürümesiyle birlikte Kirazlık Limanı adeta balık mezarlığına döndü. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık, kısa sürede çevreye dayanılmaz bir koku yaymaya başladı. Limana yakın noktalardaki yerleşim yerlerinde mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi. Sağlık kaynağı olarak tüketilen balıkların deniz suyunu kirletmesi ve çevreye yaydığı çürük kokusu mahalle halkının sağlığını tehdit etmeye başladı.

Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi! 2

"VATANDAŞLAR GECELERİ EVİNDE YATAMIYOR"

Yaşanan çevre katliamına isyan eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulunarak "Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor. Büyük tekneler fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize basıyor. Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor, binaların içine kadar koku doldu" dedi.

Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi! 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut deniz
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