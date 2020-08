Pandemi sürecindeki en yüksek ihracat

"İhracat ailesi olarak mart ayında 'gün umutsuzluk günü değil' demiştik. Nisanda hedeflerimizin Kovid-19'dan büyük olduğunu, mayısta beklentimizin normalin de ötesinde olduğunu ve haziran ayında geçmişte olduğu gibi bugün de başaracağımızı ifade etmiştik. Türkiye, haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35'lik artış yakalayarak birçok ülkeden pozitif ayrıştı. İhracatımız temmuz ayında hazirana göre yüzde 11,5'lik artışla yine bu başarısını sürdürdü. Temmuz ayı ihracatımız, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk ihracatçısı, oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ihracatçılarımız için uç beyi aidiyetiyle her koşulda sahada olduk. Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu dönemde güvenilir tedarikteki gücümüzü gösterdik. Ne kendi insanımızın ihtiyacını göz ardı ettik ne de yardım elimizi dünyaya uzatmaktan geri durduk."

'PAZARLARIMIZDA TÜRK MALI ALGISI GELİYOR'

Bu çalışmalarla ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye'ye olan güvenin arttığını dile getiren Gülle, "Türkiye, küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunu tescilleyerek 'ihracatta normalin de ötesindeki seyrine' devam ediyor. Her ay bir önceki ayın üzerine koyarak hedeflerimize yürüyoruz. Ülkemizin döviz girdisindeki her artış mücadelemizde bizleri daha da cesaretlendiriyor. Bu yolda tek amacımız, ihracatla yükselen Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

'SANAL TİCARET HEYETLERİ KOLOMBİYA, MEKSİKA VE ALMANYA İLE DEVAM EDECEK'

İsmail Gülle, ihracatın bugünü ve yarınları için hükümetin her alanda önemli desteklerinin hayata geçtiğini dile getirdi.

Sosyal güvenlik alanında, kısa çalışma ödeneği ve nakdi desteklerden finansmana erişim alanında düşük maliyetli ve esnek koşullu kredilere kadar birçok desteğin reel sektörün zorlu süreci atlatmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Gülle, "Bu desteklerin etkilerini, önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ticaret Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza ihracatçılarımızın sorunlarına getirdikleri jet çözümler ve ihracatı önceleyen yaklaşımları adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.