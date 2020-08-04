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Pandemi sürecindeki en yüksek ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirterek, "Türk ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecindeki en yüksek ihracat

TİM, temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat, temmuzda Kurban Bayramı tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,8 düşerek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı, temmuzda pandemi sürecinde en yüksek aylık rakama ulaştı.
Haziran ayına göre artış yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

PANDEMİNİN DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, pandeminin dünya ekonomisine etkilerini değerlendirerek, "Küresel ekonomide ve ticarette uluslararası kuruluşlar, 2020 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini koruyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu'nun, '2020 Yaz Ekonomik Tahminleri' raporuna göre, ihracatta en önemli pazarımız olan AB'nin 2020 yılında yüzde 8,3 küçülmesi bekleniyor. Yine önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan ABD de IMF beklentilerine göre bu yıl yüzde 6,6 küçülecek. Diğer yandan, olası bir ikinci dalga tüm dünyada belirsizlikleri ve aşağı yönlü riskleri tetikliyor. Öyle ki, OECD beklentilerine göre, salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda 2020 yılında dünyadaki toplam ihracatın yüzde 11,2, ithalatın ise yüzde 12,2 düşmesi, Birleşik Krallık'ın yüzde 14, Rusya'nın yüzde 10, Almanya'nın ise yüzde 8,8 küçülmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu. 

'NE KENDİ İNSANIMIZIN İHTİYACINI GÖZ ARDI ETTİK NE YARDIM ELİMİZİ DÜNYAYA UZATMAKTAN GERİ DURDUK'

İsmail Gülle, Türkiye'nin ise mart-nisan-mayıs aylarında ihraç pazarlarında pandeminin sebep olduğu olumsuz atmosferi haziranda geride bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracat ailesi olarak mart ayında 'gün umutsuzluk günü değil' demiştik. Nisanda hedeflerimizin Kovid-19'dan büyük olduğunu, mayısta beklentimizin normalin de ötesinde olduğunu ve haziran ayında geçmişte olduğu gibi bugün de başaracağımızı ifade etmiştik. Türkiye, haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35'lik artış yakalayarak birçok ülkeden pozitif ayrıştı. İhracatımız temmuz ayında hazirana göre yüzde 11,5'lik artışla yine bu başarısını sürdürdü.
Temmuz ayı ihracatımız, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk ihracatçısı, oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi.  Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ihracatçılarımız için uç beyi aidiyetiyle her koşulda sahada olduk. Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu dönemde güvenilir tedarikteki gücümüzü gösterdik. Ne kendi insanımızın ihtiyacını göz ardı ettik ne de yardım elimizi dünyaya uzatmaktan geri durduk."

'PAZARLARIMIZDA TÜRK MALI ALGISI GELİYOR'

Bu çalışmalarla ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye'ye olan güvenin arttığını dile getiren Gülle, "Türkiye, küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunu tescilleyerek 'ihracatta normalin de ötesindeki seyrine' devam ediyor. Her ay bir önceki ayın üzerine koyarak hedeflerimize yürüyoruz. Ülkemizin döviz girdisindeki her artış mücadelemizde bizleri daha da cesaretlendiriyor. Bu yolda tek amacımız, ihracatla yükselen Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

'SANAL TİCARET HEYETLERİ KOLOMBİYA, MEKSİKA VE ALMANYA İLE DEVAM EDECEK'

İsmail Gülle, ihracatın bugünü ve yarınları için hükümetin her alanda önemli desteklerinin hayata geçtiğini dile getirdi.

Sosyal güvenlik alanında, kısa çalışma ödeneği ve nakdi desteklerden finansmana erişim alanında düşük maliyetli ve esnek koşullu kredilere kadar birçok desteğin reel sektörün zorlu süreci atlatmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Gülle, "Bu desteklerin etkilerini, önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ticaret Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza ihracatçılarımızın sorunlarına getirdikleri jet çözümler ve ihracatı önceleyen yaklaşımları adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Gülle, ihracatçıları yeni fırsatlarla buluşturmak amacıyla pandemi döneminde TİM bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin şunları aktardı:

"Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetleri artık TİM'de gelenek haline geldi. İlk sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar, sanal ödül törenleri, Export Talks Buluşmaları ve hatta yakında düzenleyeceğimiz sanal yarışma ile bu alanda öncü olduk. İhracatçı birliklerimizle 800'ü aşkın online toplantı gerçekleştirdik. İhracat ailesinin hem sahada hem sanalda gücünü ortaya koymayı görev edindik. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetlerine bu ay da yine yenilerini ekledik. Birçok sektör temsilcisinin katılımıyla ihracatçılar, gelişen Nijerya ve Pakistan pazarlarında yeni iş birliklerine imza attılar. Sanal ticaret heyetlerimiz Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan ile sınırlı kalmayacak olup TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz.

Ağustos ayındaki ilk sanal ticaret heyetimizi 10-21 Ağustos'ta Kolombiya ve Meksika ile tarım, tarım makineleri, iklimlendirme, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde düzenleyeceğiz. Yine önümüzdeki ay içerisinde ikinci sanal ticaret heyetini ise Almanya'ya demir-çelik, makine ve elektrik-elektronik sektörleri firmalarımızla gerçekleştireceğiz. Doğru zamanda doğru yerde ve güvenle tedarik sağladık, sıra geldi ihracatta yeni başarılara..." 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirterek, "Türk ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı." ifadelerini kullandı.


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