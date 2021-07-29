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Pandemide idari izne ayrılan doktorun maaşı kesildi! Mahkemeden emsal karar

29.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile idari izne ayrılan aile hekimi Arzu Cam Emlik'in maaşından yapılan kesintinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle iadesine karar verdi.

Pandemide idari izne ayrılan doktorun maaşı kesildi! Mahkemeden emsal karar

Hastalıkları nedeniyle pandemide riskli grupta yer alanlar geçen yıl Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile idari izne ayrıldı. Kahramanmaraş'ta görevli aile hekimi Arzu Cam Emlik'in, idari izinli olduğu dönemde maaşından Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünce kesinti yapıldı.

Arzu Cam Emlik, nedenini sorunca idari izinli olması nedeniyle kesinti yapıldığı cevabını aldı. Emlik, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile idari izinli olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu belirterek maaşından yapılan kesintinin iadesini talep etti, ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nden olumsuz yanıt aldı.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Bunun üzerine aile hekimi Arzu Cam Emlik, 1 Ağustos- 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki maaşlarından yapılan yaklaşık 18 bin lira kesintinin iadesi için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Emlik'i haklı bularak maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verdi. Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne vurgu yaptığı kararında şöyle dedi;

"Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, yönetmelik hükümleri ve dosya içeriği birlikte incelendiğinde; davacının kanser hastası olması nedeniyle pandemi sürecinde idari izinli sayıldığı, idari izinli sayılanların ise görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edildikleri, mali ve sosyal hak yardımları ile özlük haklarının saklı tutulduğu görüldüğünden, davacının hastalığı nedeniyle idari izinli olduğu 2020 yılı Ağustos-Eylül-Ekim aylarında çalışmasının karşılığı ödenen maaşlarından yapılan kesintinin iadesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

"ÖZLÜK HAKLARINDAN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILAMAZ"

Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, genelge ile idari izinli sayılan sağlık çalışanlarının maaşında kesinti yapılmaması gerektiğini ama buna rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'nce kesinti yapıldığını söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanlarının konuyu yargıya taşıdığını ve yargının da kendilerini haklı bulduğunu ifade eden Tiyekli, şöyle konuştu;

"Bu dönemde sağlık çalışanları en büyük özveri ile çalışan gruptu, canlarını dişlerine takarak çalıştılar. Ama sağlık çalışanları arasında da kronik hastalığı olan ve yüksek risk taşıyan arkadaşlarımız mevcuttu. Kanser hastaları, organ yetmezliği olan, böbrek transplantasyonu olan meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız vardı.

Bunlar, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile idari izinli sayıldı ve bu arkadaşlarımız iş yerlerine gelmediler. Kahramanmaraş'ta ve birçok ilde İl Sağlık Müdürlükleri bu arkadaşlarımızın ücretlerinden kesinti yaptılar. Aslında Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özlük haklarından herhangi bir kesinti yapılmayacağı açıkça yazıyordu. Ama bu arkadaşımızın ücretlerinden kesinti yapıldı ve odamız avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdık ve dava kazanıldı.

Şu an idari izin nedeniyle ücretleri kesilen bütün arkadaşlarımızın ücretlerini mahkeme kanalıyla geri alabiliyoruz. Keşke mahkemeye başvurulmadan bu sorun çözülse ve adalet boş yere meşgul edilmeseydi.

Hem biz burada sağlık çalışanları şöyle, böyle, alkışlayalım diyoruz, ondan sonra da idari izindeyken ücretlerini kesiyoruz, onu da ancak mahkeme kararıyla alabiliyoruz. Bu da bizim pandemi sürecinde en üzüntülü olduğumuz durumlardan biridir."

Kaynak: DHA

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