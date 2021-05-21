FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de

21.05.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5000 TL ve 3000 TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

Ekran görüntüsü 2021-05-21 001158

Ekran görüntüsü 2021-05-21 001220

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
20 Mayıs On numara çekiliş sonuçları20 Mayıs On numara çekiliş sonuçları
Anahtar Kelimeler:
pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki!

Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Elon Musk'tan "DOGE 1 dolar olacak" mesajı!

Elon Musk'tan "DOGE 1 dolar olacak" mesajı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı!

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.