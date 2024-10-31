FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Panikleyip gittiler, SGK'da yoğunluk! Emekli adayları harekete geçti 'Çoğu kişi istifa ediyor'

Panikleyip gittiler, SGK'da yoğunluk! Emekli adayları harekete geçti 'Çoğu kişi istifa ediyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 08:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılında emekli olanların alacağı emekli maaşı ile 2025 yılında emekli olanların alacağı emekli maaşı arasındaki fark bir süredir gündemde. Söylentiler ve uzmanların açıklamaları peş peşe gelince emekliler de panikledi. Bir çalışma yapılacağı konuşulurken şimdilik o çalışma da rafa kalkmış gibi görünüyor. Bu yüzden emekli adayları başvuru için SGK'da yoğunluk oluşturmaya başladı. Vatandaşlar "Söylenti var, seneye düşüş bekleniyor. Çoğu kişi o yüzden istifa edip başvuru yapıyor" dedi.

Panikleyip gittiler, SGK'da yoğunluk! Emekli adayları harekete geçti 'Çoğu kişi istifa ediyor'

2024 yılında emekli olacaklarla 2025 yılında emekli olacaklar arasında oluşacak maaş farkı bir süredir gündemde. Konuyla alakalı bir çalışma yapılacağı konuşulurken o çalışmanın rafa kaldırıldığı öğrenildi. Bu kez de SGK'da yoğunluk arttı. İşte detaylar...

iStock-513223014 (1)

"BEKLEYEMEZDİM, MAAŞ DÜŞER"

TV100'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan ve SGK'dan çıkan bir vatandaş emekli adayı olacağını belirtip 'Beklemediniz mi önümüzdeki ayı?' sorusuna 'Bekleyemezdim ki maaş düşer' yanıtını verdi.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Bir balon uçuruluyor. Deniliyor ki böyle olursa böyle olur, insanlar da emekliliği gelen emekli adayları da panikliyor, aman bir an önce gideyim emekliliğime başvurayım diyor. Belki de kaybedecekler, orasını da bilmiyoruz. Öyle olursa yetişiyorsa ben 2024'te olurum, eğer yetişebiliyorsa emekli adayları için" ifadelerini kullandı.

iStock-1063289558

Hedef enflasyon düşük olunca haliyle maaşlar düşecek. Uzmanlar bu uyarıyı yapınca emekli adayları da panikledi. Ancak hükümet yeni bir adım için harekete geçti, çalışma başlatıldı ama o sesler bir anda yerini sessizliğe bıraktı. Hükümet çalışanların iş hayatında kalması için bir çalışma yapacaktı. Ancak öyle görünüyor ki o çalışma şimdilik rafa kalktı.

iStock-1177200047

"ÇOĞU KİŞİ O YÜZDEN İSTİFA EDİYOR VE BAŞVURULARINI YAPIYOR"

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "İnsanların kafasını karıştıracak o şeyleri yanıtlayacak bir açıklama yapsalar herkes rahat eder herhalde. İnşallah 10 gün sonra emekliyim. Söylenti var seneye düşüş gibi bir şey bekleniyor. Çoğu kişi o yüzden istifa ediyor ve başvurularını yapıyor" şeklinde konuştu.

iStock-1182515882 (1)

Emekliliği hak eden yüz binlerce çalışan var. O yüz binler başvuru yapar ve emeklilikle köşesine çekilirse istihdamda çatlaklar yaşanabilir. Hükümetin amacı da işte bu olası sorunun önüne geçmekti ama olmadı. Emekli adaylarının bazıları o çalışmayı bekliyordu. Şimdi ise kafaları karışık. Ancak büyük bir kısmı da artık emekli olmak için harekete geçti. Son günlerde SGK'da bunun yoğunluğu var.

iStock-1189272922

EMEKLİLER NE KADAR ZAM OLACAK?

Emekliler emekli maaşlarına hangi oranda zam yapılacağını da merak ediyor. Kulislerde yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir rakamdan bahsediliyor. Uzmanlar, en düşük emekli maaşının da 15 bin TL'nin altında olmayacağını düşündüğünü belirtiyor. Mikrofon uzatılan emekliler ise "Yüzde 100 ya da yüzde 50 olması lazım ki ancak kurtaralım. Çok sıkıntıdayız yani" şeklinde konuştu.

iStock-1226462023

Uzmanlar 2024 yılbaşında 15 bin TL maaş alan bir emeklinin, yıl sonunda yüzde 15 civarında bir zam alması halinde maaşının 21 bin 516 TL olacağını belirtti.

iStock-1300706935

Bir başka vatandaş da "Bana göre o rakamı yapacaklarına hiç vermesinler, herkes taşın altına elini koymalı. Ama tabii tırnak içinde herkes koymalı. Yani sırf emekli ya da asgari ücretle çalışan vatandaş değil" ifadelerini kullandı.

iStock-1304892907

SGK Müşaviri Murat Bal "Biz ekonomideki bütün hataları veya yanlışları en dar gelirli kesim olan asgari ücretlinin üzerine bırakamayız" dedi. Emekliler yılbaşında yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir zam yapılırsa bu miktarın yeterli olmadığını söylüyor. Öte yandan memur emeklileri için maaş eşitleme formülü de yine gündemde.

iStock-1368925303

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emeklilik emekli
En Çok Okunan Haberler
Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

CHP'de hareketlilik! Tutuklanma kararı sonrası Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

CHP'de hareketlilik! Tutuklanma kararı sonrası Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

2 katına çıkabilir! Faturalarda yeni dönem... Daha fazla ödeyecekler '1050 TL' detayı

2 katına çıkabilir! Faturalarda yeni dönem... Daha fazla ödeyecekler '1050 TL' detayı

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

1500 çalışanına cirodan pay verdi! 60 yaşında öğrenen var

1500 çalışanına cirodan pay verdi! 60 yaşında öğrenen var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.