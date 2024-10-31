Panikleyip gittiler, SGK'da yoğunluk! Emekli adayları harekete geçti 'Çoğu kişi istifa ediyor'

2024 yılında emekli olacaklarla 2025 yılında emekli olacaklar arasında oluşacak maaş farkı bir süredir gündemde. Konuyla alakalı bir çalışma yapılacağı konuşulurken o çalışmanın rafa kaldırıldığı öğrenildi. Bu kez de SGK'da yoğunluk arttı. İşte detaylar...

"BEKLEYEMEZDİM, MAAŞ DÜŞER"

TV100'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan ve SGK'dan çıkan bir vatandaş emekli adayı olacağını belirtip 'Beklemediniz mi önümüzdeki ayı?' sorusuna 'Bekleyemezdim ki maaş düşer' yanıtını verdi.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Bir balon uçuruluyor. Deniliyor ki böyle olursa böyle olur, insanlar da emekliliği gelen emekli adayları da panikliyor, aman bir an önce gideyim emekliliğime başvurayım diyor. Belki de kaybedecekler, orasını da bilmiyoruz. Öyle olursa yetişiyorsa ben 2024'te olurum, eğer yetişebiliyorsa emekli adayları için" ifadelerini kullandı.

Hedef enflasyon düşük olunca haliyle maaşlar düşecek. Uzmanlar bu uyarıyı yapınca emekli adayları da panikledi. Ancak hükümet yeni bir adım için harekete geçti, çalışma başlatıldı ama o sesler bir anda yerini sessizliğe bıraktı. Hükümet çalışanların iş hayatında kalması için bir çalışma yapacaktı. Ancak öyle görünüyor ki o çalışma şimdilik rafa kalktı.

"ÇOĞU KİŞİ O YÜZDEN İSTİFA EDİYOR VE BAŞVURULARINI YAPIYOR"

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "İnsanların kafasını karıştıracak o şeyleri yanıtlayacak bir açıklama yapsalar herkes rahat eder herhalde. İnşallah 10 gün sonra emekliyim. Söylenti var seneye düşüş gibi bir şey bekleniyor. Çoğu kişi o yüzden istifa ediyor ve başvurularını yapıyor" şeklinde konuştu.

Emekliliği hak eden yüz binlerce çalışan var. O yüz binler başvuru yapar ve emeklilikle köşesine çekilirse istihdamda çatlaklar yaşanabilir. Hükümetin amacı da işte bu olası sorunun önüne geçmekti ama olmadı. Emekli adaylarının bazıları o çalışmayı bekliyordu. Şimdi ise kafaları karışık. Ancak büyük bir kısmı da artık emekli olmak için harekete geçti. Son günlerde SGK'da bunun yoğunluğu var.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM OLACAK?

Emekliler emekli maaşlarına hangi oranda zam yapılacağını da merak ediyor. Kulislerde yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir rakamdan bahsediliyor. Uzmanlar, en düşük emekli maaşının da 15 bin TL'nin altında olmayacağını düşündüğünü belirtiyor. Mikrofon uzatılan emekliler ise "Yüzde 100 ya da yüzde 50 olması lazım ki ancak kurtaralım. Çok sıkıntıdayız yani" şeklinde konuştu.

Uzmanlar 2024 yılbaşında 15 bin TL maaş alan bir emeklinin, yıl sonunda yüzde 15 civarında bir zam alması halinde maaşının 21 bin 516 TL olacağını belirtti.

Bir başka vatandaş da "Bana göre o rakamı yapacaklarına hiç vermesinler, herkes taşın altına elini koymalı. Ama tabii tırnak içinde herkes koymalı. Yani sırf emekli ya da asgari ücretle çalışan vatandaş değil" ifadelerini kullandı.

SGK Müşaviri Murat Bal "Biz ekonomideki bütün hataları veya yanlışları en dar gelirli kesim olan asgari ücretlinin üzerine bırakamayız" dedi. Emekliler yılbaşında yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir zam yapılırsa bu miktarın yeterli olmadığını söylüyor. Öte yandan memur emeklileri için maaş eşitleme formülü de yine gündemde.