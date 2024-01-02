PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2024: 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Pasaport harç ücretleri 2024 bugün (28 Aralık 2023 Perşembe) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "2024 pasaport ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? " sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Ocak itibarıyla geçerli olacak 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ile ilgili detaylar...

2024 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 TL'ye yükselecek.

Pasaport defteri ise gelen zam ile 501 TL'den 790 TL'ye çıktı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 TL'den 130 TL'ye, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 TL'den 260 TL'ye çıktı.

Aile cüzdanı bedeli 445 TL'den 705 TL'ye çıkarken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 TL'den 990 TL'ye, motorlu araç tescil belgesi 557 TL'den 885 TL'ye yükseldi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Değerli Kağıdın Cinsi Eski Bedel (TL) Yeni bedel (TL) 1 - Noter kağıtları : a) Noter kağıdı 55 87 b) Beyanname 55 87 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110 174 2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 - Pasaportlar 501 790 4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 356 565 5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 166 260 7 - Aile cüzdanları 445 705 8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 9 - Sürücü belgeleri 624 990 10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 990 11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.) 12 - Motorlu araç tescil belgesi 557 885 13 - İş makinesi tescil belgesi 468 740 14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33 55 15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83 130 16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565 17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565





