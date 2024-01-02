PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2024: 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Pasaport harç ücretleri 2024 bugün (28 Aralık 2023 Perşembe) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "2024 pasaport ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? " sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Ocak itibarıyla geçerli olacak 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ücretleri ile ilgili detaylar...
Pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 TL'ye yükselecek.
Pasaport defteri ise gelen zam ile 501 TL'den 790 TL'ye çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 TL'den 130 TL'ye, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 TL'den 260 TL'ye çıktı.
Aile cüzdanı bedeli 445 TL'den 705 TL'ye çıkarken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 TL'den 990 TL'ye, motorlu araç tescil belgesi 557 TL'den 885 TL'ye yükseldi.
Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
|Değerli Kağıdın Cinsi
|Eski Bedel (TL)
|Yeni bedel (TL)
|1 - Noter kağıtları :
|a) Noter kağıdı
|55
|87
|b) Beyanname
|55
|87
|c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
|110
|174
|2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
|3 - Pasaportlar
|501
|790
|4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)
|356
|565
|5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
|6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
|a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|83
|130
|b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|83
|130
|c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|166
|260
|7 - Aile cüzdanları
|445
|705
|8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
|9 - Sürücü belgeleri
|624
|990
|10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
|624
|990
|11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul:
|1/2/2018-7072/34 md.)
|12 - Motorlu araç tescil belgesi
|557
|885
|13 - İş makinesi tescil belgesi
|468
|740
|14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
|33
|55
|15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)
|83
|130
|16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)
|356
|565
|17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)
|356
|565