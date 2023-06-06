Pasifik Eurasia halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Pasifik Eurasia kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte halka arz tarihleri...

Pasifik Eurasia halka arz ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Talep toplama işlemi 6 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla başladı. Pasifik Eurasia halka arz için talep toplama işleminin 7 Haziran 2023 Çarşamba günü sona ereceği aktarıldı. Peki, Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

PASİFİK EURASİA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Pasifik Eurasia halka arz tarihi 6- 7 Haziran 2023 olarak açıklandı.

PASİFİK EURASİA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Pay 34,000,000 Lot olarak belirlendi.

PASİFİK EURASİA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Pasifik Eurasia halka arz fiyatı 25.00 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 850 milyon TL olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia'nın halka arz açıklık oranı yüzde 20'dir.

PASİFİK EURASIA SONUÇLARI HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

PASİFİK EURASIA HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Pasifik Eurasia halka arz eşit dağıtım olacak.

PASİFİK EURASIA SONUÇLARI HALKA ARZ HANGİ BAKALARDA VAR?

Pasifik Eurasia halka arzın olduğu bankalar:

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

