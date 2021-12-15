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Pasifik GYO halka arzı ne zaman, hisse fiyatı nedir? Pasifik GYO ne zaman borsada işlem görecek?

15.12.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul sektöründe tanınmış firmalardan olan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin halka arz sürecinin detayları merak ediliyor. Pasifik GYO, talep toplamada 1,1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşmıştı. Peki Pasifik GYO halka arzı ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

Pasifik GYO halka arzı ne zaman, hisse fiyatı nedir? Pasifik GYO ne zaman borsada işlem görecek?

İstanbul'a Next Level markası ile giriş yapan gayrimenkül sektörünün tanınmış firması Pasifik GYO'nun Borsa İstanbul'da ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Ayrıca hisse fiyatı ve diğer detaylar da araştırılıyor. Peki Pasifik GYO ne zaman işlem görecek?

PASİFİK GYO HALKA ARZI NE ZAMAN?

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Şirket paylarının 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan halka arzında toplam büyüklük 1,1 milyar TL oldu. Pasifik GYO paylarının mevcut halka arzında fiyat ise 16.38 TL olarak açıklanmıştı.

Tera Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamada Pasifik GYO’nun sermayesinin 200 milyon TL’den 267,5 milyon TL’ye çıkarılması sebebiyle artırılan 67,5 milyon TL nominal değerli halka arz edilen payın tamamının satıldığı duyuruldu. Halka arz işleminde toplam 48 bin 428 yatırımcıdan halka arz edilen 67,5 milyon TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk gelmekte olan 118,9 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Yapılan açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 katı olarak talep geldi.

PASİFİK GYO HALKA ARZ KODU NEDİR?

Pasifik GYO, PSGYO kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

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