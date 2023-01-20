Pazar günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan açılış öncesi Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ziyareti

Karaismailoğlu, engelli ve hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin daha iyi hizmet alması için yapılan uygulamaları tanıttı.

Engellilerle metroyu gezen Adil Karaismailoğlu "Bugün, erişilebilirlik yaklaşımımızın karşılık bulduğu Kâğıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızda engelli vatandaşlarımızın bizzat yerinde deneyimlediği projemizde sizlerle bir aradayız. Pazar günü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızı açacağız. Hemen her projemizin açılışından önce engelli kardeşlerimizle birlikte projelerimizi inceliyor, hizmetimizin herkes için erişilebilir olduğuna emin oluyor, açılışlarımızı da bu gururla gerçekleştiriyoruz. Şimdi yeni bir metro hattımızda yine birlikteyiz. Çünkü bizler, engelli vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz gönül ve fikir birlikteliğimizin profesyonel çalışmalarımızı layıkıyla hayata geçirmenin en doğru yolu olduğuna inanıyoruz"dedi.

"TÜRKİYE KART UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Karaismailoğlu "Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olması için çalışıyoruz. Hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın farklı şehirlerdeki toplu ulaşım araçlarından tek kartla faydalanmasına olanak sağlayan 'Türkiye Kart' uygulamasını da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"10 ADET TÜNEL AÇMA MAKİNASI AYNI ANDA ÇALIŞTI"

Karaismailoğlu, "Metro hattımızı engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirdik. Hattımızın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasını aynı anda kullandık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarıda bu hattımızda kullanılacak. Bakanlığımızın destekleri ve Aselsan, TÜBİTAK iş birliği ile yine ilk defa yerli ve millî imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi de bu metro hattımızda kullanılacak" diye konuştu.

"GÜNLÜK 800 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK"

Havalimanı hattının günde 800 bin yolcuya hizmet vereceğini söyleyen Adil Karaismailoğlu "Hattımız; Beşiktaş, Şişli, Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde 8 istasyondan geçecek ve günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Hattın işletmeye açılmasıyla dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na; Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek. Hattımız ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre oluyor. Yaklaşık 4 ay sonra bu hattı metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı Metrosu Zincirlikuyu İstasyonları ile entegre edeceğiz. Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak 34 kilometre olan hattımızı 37,5 kilometreye çıkaracağız" dedi.

İlkokul öğrencileri tarafından müzik gösterisini izleyen bakan ve beraberindekiler Kağıthane Metro istasyonundan ayrıldı.

(DHA)

