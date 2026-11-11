Pegasus, birleşik filosunu 2030'da 200 uçağın üzerine çıkarmayı hedefliyor

Pegasus Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla gelenekselleşen 10 Kasım anma uçuşunu bu yıl Afyonkarahisar'a yaptı.

Program, İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda saat 09.05'te düzenlenen anma töreniyle başladı.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk ve yöneticilerin de katıldığı program kapsamında, Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı, Kocatepe Anıtı ve Zafer Müzesi ziyaret edildi.

Programda konuşan Öztürk, her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak üzere basın mensuplarıyla anma uçuşu düzenlediklerini söyledi.

Anma uçuşlarının bir gelenek haline gelmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayan Öztürk, "İlkini Cumhuriyetimizin 100. yılında Samsun'a yapmıştık. Sonra Selanik'e gittik, geçen yıl Çanakkale'deydik. Bu yıl da Kurtuluş Savaşı'mızın en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık etmiş olan Afyonkarahisar'dayız. Bundan sonra da geleneksel hale gelmiş bu anma uçuşlarına yine önemli şehirlerde devam edeceğiz." dedi.

Öztürk, 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini aktararak, bu süreçte filo ve uçuş ağlarını genişlettiklerini dile getirdi.

Şubatta başlayan ABD-İran Savaşı'nın seyahat talebinde dalgalanmaya yol açtığını ifade eden Öztürk, yakıt fiyatlarındaki sert artışın da şirket üzerindeki maliyet baskısını artırdığını belirtti.

Öztürk, "2026'nın 9 aylık dönemi itibarıyla 33,4 milyon misafirimize hizmet verdik ve kapasitemizi yüzde 4 artırdık. Satış gelirlerimiz de yüzde 8 büyüdü. Toplamda 9 ayda ciromuzu 2,8 milyar avronun üzerine taşıdık. Bu kapsamda 9 ayda faiz, amortisman ve vergi öncesi karımız (FAVÖK) 486 milyon avro, marjımız ise yüzde 17,2 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

"UZUN VADELİ BİR PERSPEKTİFLE FİLOMUZU BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Öztürk, filolarının yıl sonunda 132 uçağa sahip olacağını vurgulayarak Çekya Hava Yolları (Czech Airlines-CSA) ve Smartwings Grubunun satın alınma işlemlerine değindi.

Pegasus ve Smartwings'in birleşik filosunun 175 uçağın üzerinde olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Smartwings yatırımı, Türkiye'deki güçlü konumumuzu korurken Avrupa'daki varlığımızı geliştirmemize ve daha dengeli bir coğrafi dağılıma ulaşmamıza da imkan sağlayacak. İlk aşamada Smartwings'in iş modelini koruyacağız. İki ayrı şirket ve iki ayrı marka olarak çalışacağız. Bununla birlikte uzun vadeli bir perspektifle filomuzu büyütmeye devam ediyoruz. Airbus uçaklarımızla büyümeyi sürdürüyoruz. Asıl güçlü büyüme dönemi Boeing uçaklarımızın teslimatıyla başlayacak. İlk Boeing teslimatını 2028'de gerçekleştireceğiz. Filomuza 2028'de 8, 2029'da ise 12 Boeing uçağı katılacak. Böylece 2030'da havacılık grubunun birleşik filosunun 200 uçağın üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, 2026 yıl sonu itibarıyla gelirlerimizde yüzde 5 ila 10 arasında bir artış, FAVÖK marjımızın da yaklaşık yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz."

Uzun vadeli filo planına da değinen Öztürk, opsiyonlar dahil 2040'a kadar yaklaşık 240 uçağın teslim edilmesini beklediklerini belirtti.

Öztürk, "Önemli olan tabii sadece büyümek değil, operasyonel verimliliği koruyarak, finansal esnekliği ve dayanıklılığı koruyarak verimli ve akıllı bir şekilde büyümek. Tüm amacımız da bu." diye konuştu.

"BAKIM İHTİYAÇLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 60'INI KENDİ BÜNYEMİZDE KARŞILAYACAĞIZ"

ISG'de bir bakım hangarı yatırımı yaptıklarını vurgulayan Öztürk, 5 uçak kapasiteli ve boya hangarını da içeren ilk fazı şubatta devreye aldıklarını söyledi.

Öztürk, bakım hangarının ikinci fazının da 5 uçak kapasiteli olacağını belirterek, "İkinci fazı kasım sonu veya aralık ayında tamamlayacağız. Yatırımın tamamlanmasıyla 2027'nin ocak veya şubat ayında devreye girecek. Uzun vadede bakım ihtiyaçlarımızın yaklaşık yüzde 60'ını kendi bünyemizde karşılayacağız." dedi.

Yakıt tasarrufu, bilet ve ek ürün fiyatlandırması, uçak bakımı ve arıza tahmini gibi alanlarda yapay zekadan yararlandıklarına dikkati çeken Öztürk, son üç yılda 50'den fazla yapay zeka projesi üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Öztürk, FlyGPT çatısı altında yürüttükleri Phantom projesiyle yapay zeka ajanlarını iş süreçlerine dahil ettiklerini dile getirerek, "Hedefimiz dünyada teknolojiyi en iyi kullanan üç hava yolundan biri olmak." ifadesini kullandı.

Finans ve uçuş ekiplerinin konaklama işlemleri dahil çeşitli süreçlerde 30'dan fazla yapay zeka ajanının görev aldığını aktaran Öztürk, nihai değerlendirme ve onayların çalışanlar tarafından yapıldığını kaydetti.

Öztürk, sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) ilişkin çalışmalara da işaret ederek, şirketin geçen yıl yolcu kilometre başına düşen karbon emisyonunun 56,9 gram karbondioksit olduğunu söyledi.

Öztürk, "Gerçekten globalde sektörde en düşük oranlardan bir tanesi. 9 ay, Orta Doğu'daki bütün bu soruna, uzayan rotalara rağmen 57,1'de tutmayı da başarabildik. Tüpraş ve SOCAR ile de SAF'ın geliştirilmesine yönelik işbirlikleri de başlattık. Farklı iş modelleri üzerinde de birlikte çalışıyoruz." dedi.

ISG'nin Pegasus'un ana üssü olduğunu kaydeden Öztürk, ikinci terminalin devreye girmesiyle havalimanının terminal kapasitesinin iki katına çıkmasını beklediklerini aktardı.

Öztürk, Iberia ile yapılan anlaşma kapsamında ABD'nin New York ve Miami kentlerine ve Güney Amerika'daki bazı noktalara kod paylaşımlı uçuşlar gerçekleştirildiğini, bu uçuşların biletlerinin Pegasus'un mobil uygulamasından ve internet sitesinden alınabildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır