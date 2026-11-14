FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pegasus'tan yurt dışı uçak bileti kampanyası! 11 eurodan başlıyor

Pegasus'un 200 bin koltukla sınırlı yurt dışı uçak bileti kampanyası devam ediyor, fiyatlar 11 eurodan başlıyor. İşte geçerli hatlar...

Pegasus'tan yurt dışı uçak bileti kampanyası! 11 eurodan başlıyor
Cansu Çamcı

Pegasus yurt dışı uçuşlarda indirimli uçak bileti satışlarına başladı. Dün başlayan kampanya 15 Kasım'da(yarın) sona erecek. Bu iki günde alınan biletlerle 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 lira) başlayan fiyatlarla satışta çıktı.

Kampanya sadece Pegasus'un mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli.

İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar...

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:

11€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagreb-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir-Lizbon-İzmir

İzmir-Londra (STN)-İzmir

İzmir-Podgorica-İzmir

İzmir-Şarm El Şeyh-İzmir

İzmir-Üsküp-İzmir

İzmir-Varşova-İzmir

Ankara-Amman-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Duesseldorf-Ankara

Ankara-Frankfurt-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Kopenhag-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Lizbon-Ankara

Ankara-Londra (STN)-Ankara

Ankara-Podgorica-Ankara

Ankara-Şarm El Şeyh-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Varşova-Ankara

Ankara-Viyana-Ankara

Antalya-Varşova-Antalya

Çukurova-Berlin-Çukurova

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

Çukurova-Köln-Çukurova

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

Elazığ-Köln-Elazığ

Gaziantep-Köln-Gaziantep

Kayseri-Köln-Kayseri

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt

İstanbul Sabiha Gökçen-Mitiga

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

Edinburgh-İstanbul Sabiha Gökçen

Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçen

İskenderiye-İstanbul Sabiha Gökçen

Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

Londra (LGW)-İstanbul Sabiha Gökçen

Londra (STN)-İstanbul Sabiha Gökçen

Luksor-İstanbul Sabiha Gökçen

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen

Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

Şarm El Şeyh-İstanbul Sabiha Gökçen

Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Krakow

Antalya-Krakow

Amman-Antalya

Bakü-Ankara

Berlin-Gaziantep

Beyrut-Antalya

Duesseldorf-Gaziantep

Duesseldorf-Kayseri

Duesseldorf-Samsun

Duesseldorf-Trabzon

Erbil-Ankara

Kahire (SPX)-İzmir

Kopenhag-Konya

Rotterdam-Kayseri

Pegasus tan yurt dışı uçak bileti kampanyası! 11 eurodan başlıyor 1

15€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburgh

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (LGW)

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (STN)

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

Krakow-Ankara

Krakow-Antalya

21€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
Pegasus tan yurt dışı uçak bileti kampanyası! 11 eurodan başlıyor 2

İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir-Barcelona-İzmir

İzmir-Madrid-İzmir

Ankara-Bağdat-Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktöbe

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir

İstanbul Sabiha Gökçen-Hurgada

İstanbul Sabiha Gökçen-İskenderiye

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen-Luksor

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris (ORY)

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarm El Şeyh

İstanbul Sabiha Gökçen-Uralsk

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik

Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen

Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen

Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Erbil

Antalya-Amman

Antalya-Beyrut

Antalya-Kişinev

Gaziantep-Berlin

Gaziantep-Duesseldorf

İzmir-Kahire (SPX)

Kayseri-Duesseldorf

Kayseri-Rotterdam

Konya-Kopenhag

Samsun-Duesseldorf

Trabzon-Duesseldorf

Bakü-Antalya

Tiflis-Antalya

Pegasus tan yurt dışı uçak bileti kampanyası! 11 eurodan başlıyor 3

31€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü

İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis

Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen

Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen

Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen

Mitiga-İstanbul Sabiha Gökçen

Uralsk-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Bakü

Antalya-Tiflis

Kişinev-Antalya

41€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Halep-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat

İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent

İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat

Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen

Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen

Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya-Bakü

Antalya-Çimkent

Antalya-Moskova

İzmir-Moskova

Almati-Antalya

51€ + vergilerle

Antalya-Bişkek-Antalya

İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil

İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova

İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan

Almati-İstanbul Sabiha Gökçen

Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen

Doha-İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya-Almati

Antalya-St. Petersburg

Moskova-Antalya

Moskova-İzmir

Pegasus tan yurt dışı uçak bileti kampanyası! 11 eurodan başlıyor 4

61€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-St. Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Almati

İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek

İstanbul Sabiha Gökçen-Doha

Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen

Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen

Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya-Nursultan

Çimkent-Antalya

62€ + vergilerle

Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen

71€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Oş-İstanbul Sabiha Gökçen

Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen

Nursultan -Antalya

St. Petersburg-Antalya

81€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Amman

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka

91€ + vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahve bu kez tat vermedi! 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyorKahve bu kez tat vermedi! 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyor
Marmaris'e "Balmoral" kruvaziyeriyle 906 turist geldiMarmaris'e "Balmoral" kruvaziyeriyle 906 turist geldi

Anahtar Kelimeler:
Pegasus bilet kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Aynı kişiyle ikinci kez evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Aynı kişiyle ikinci kez evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.