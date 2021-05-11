Penta halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak açıklandı

Penta Teknoloji halka arz süreci sona erdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 18.378.752 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi. İşte, ayrıntılar...

PENTA HALKA ARZ SÜRECİ TAMAMLANDI

94 binden fazla yatırımcı talep gösterdiği Penta Teknoloji halka arzında talep toplama süreci sonunda fiyat 32,00 TL olarak belirlendi. Sürç sonunda 94 bin 536 yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen hisselerin yüzde 18,99'u, 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise hisselerin yüzdre 81,01'i satıldı. Penta Teknoloji'nin halka arz sürecine liderlik eden İş Yatırım'ın halka arz sonuçları hakkında KAP'a gönderdiği açıklama

"6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 18.378.752 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.



