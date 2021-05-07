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Penta halka arz | Penta halka arz ne zaman? Halka arz eşit mi oransal mı? İşte Penta halka arz hisse fiyat aralığı

07.05.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penta Teknoloji, dünyadaki teknoloji marklarının Türkiye’deki dağıtıcısı konumundadır. Birçok şirket gibi Penta’da Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuruda bulundu. Halka arz başvurusu ise SPK tarafından onay aldıktan sonra Penta, 6 – 7 Mayıs tarihleri arasında talep toplanacağı bilgisini paylaştı.

Penta halka arz | Penta halka arz ne zaman? Halka arz eşit mi oransal mı? İşte Penta halka arz hisse fiyat aralığı

Baskı çözümleri, yazılım ve bilgisayar gibi teknolojik ürünler başta olmak üzere dünyadaki pek çok markanın Türkiye dağıtıcı olan Penta Teknoloji’nin halka arz talebi SPK tarafından onaylandı. Penta Teknoloji, yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye’nin lider teknoloji dağıtıcısı konumunda yer alıyor. Penta’nın halka arzı için SPK tarafından fiyat aralığı, 32,00 – 38,00 TL olarak belirlendi.

PENTA HALK ARZ NE ZAMAN?

6-7 Mayıs tarihleri arasında iki gün boyunca 32,00 TL- 38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin, 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Penta Teknoloji’nin yüzde 54,30'u, aktif büyüklüğü ve yatırımları itibarıyla Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'e ait bulunuyor.

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PENTA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 - 38,00 TL olarak belirlendi. Penta Teknoloji, Türkiye'deki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.

PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye’de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

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Özçelik, şunları kaydetti:
"Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.

Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."

PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Penta Teknoloji İş Yatırım Liderliğinde halka arz edilecek. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

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