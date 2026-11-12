Peş peşe işten çıkarmalar yaşandı! İngiltere merkezli Metro Bank için satış süreci başladı

İngiltere merkezli Metro Bank, maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılanma sürecini sürdürmek amacıyla attığı adımların ardından satış sürecini başlattı. Banka yönetimi, potansiyel alıcılardan gelebilecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Metro Bank tarafından yapılan açıklamada, son dönemde giderleri azaltmaya yönelik çeşitli uygulamaların hayata geçirildiği ve birden fazla işten çıkarma turunun gerçekleştirildiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından bankanın geleceğine ilişkin yeni bir adım atılarak satış sürecine geçildi.

YÖNETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE SATIŞ KARARI

Bankanın açıklamasında, yönetim kurulunun potansiyel alıcıların ilgisini değerlendirme kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi. Yönetim kurulu, bu sürecin hissedarlar açısından mevcut değer yaratma fırsatlarını en üst seviyeye taşıyacağına ve tüm paydaşlara fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Satış sürecinde Morgan Stanley, bankanın baş danışmanı olarak görevlendirildi. Ancak Metro Bank, şu aşamada herhangi bir potansiyel alıcıyla aktif görüşme yürütmediğini ve henüz herhangi bir potansiyel alıcıdan teklif alma girişimiyle karşılaşmadığını duyurdu.

SATIŞIN GERÇEKLEŞECEĞİ GARANTİ DEĞİL

Açıklamada, satış sürecinin mutlaka bir teklifle veya anlaşmayla sonuçlanacağına dair garanti bulunmadığına dikkat çekildi.

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirket bu duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla herhangi bir potansiyel teklif sahibiyle aktif görüşmeler yürütmemekte olup herhangi bir potansiyel teklif sahibinden teklif alma girişimiyle de karşılaşmış değildir. Herhangi bir teklif yapılacağının garantisi bulunmamaktadır. Satış sürecinin bir işlemle sonuçlanmaması halinde şirket, daha önce açıkladığı stratejisini uygulamaya ve öngörülerini gerçekleştirmeye devam edecektir."

2010'DA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

İngiltere'deki ilk amiral gemisi şubesini 2010 yılında açan Metro Bank, 2016'da Londra Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bankanın o dönemdeki değerlemesi 1,6 milyar sterlin olarak kayıtlara geçmişti.

Metro Bank, bu yılın ilk yarısında ise 60,7 milyon sterlin vergi öncesi kâr elde etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır