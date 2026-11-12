FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Peş peşe işten çıkarmalar yaşandı! İngiltere merkezli Metro Bank için satış süreci başladı

İngiltere merkezli Metro Bank, maliyetleri düşürmek için art arda işten çıkarma adımları atmasının ardından satış sürecini başlattı. Bankanın satışında Morgan Stanley baş danışman olarak görevlendirildi.

Peş peşe işten çıkarmalar yaşandı! İngiltere merkezli Metro Bank için satış süreci başladı

İngiltere merkezli Metro Bank, maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılanma sürecini sürdürmek amacıyla attığı adımların ardından satış sürecini başlattı. Banka yönetimi, potansiyel alıcılardan gelebilecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Metro Bank tarafından yapılan açıklamada, son dönemde giderleri azaltmaya yönelik çeşitli uygulamaların hayata geçirildiği ve birden fazla işten çıkarma turunun gerçekleştirildiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından bankanın geleceğine ilişkin yeni bir adım atılarak satış sürecine geçildi.

YÖNETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE SATIŞ KARARI

Bankanın açıklamasında, yönetim kurulunun potansiyel alıcıların ilgisini değerlendirme kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi. Yönetim kurulu, bu sürecin hissedarlar açısından mevcut değer yaratma fırsatlarını en üst seviyeye taşıyacağına ve tüm paydaşlara fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Satış sürecinde Morgan Stanley, bankanın baş danışmanı olarak görevlendirildi. Ancak Metro Bank, şu aşamada herhangi bir potansiyel alıcıyla aktif görüşme yürütmediğini ve henüz herhangi bir potansiyel alıcıdan teklif alma girişimiyle karşılaşmadığını duyurdu.

Peş peşe işten çıkarmalar yaşandı! İngiltere merkezli Metro Bank için satış süreci başladı 1

SATIŞIN GERÇEKLEŞECEĞİ GARANTİ DEĞİL

Açıklamada, satış sürecinin mutlaka bir teklifle veya anlaşmayla sonuçlanacağına dair garanti bulunmadığına dikkat çekildi.

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirket bu duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla herhangi bir potansiyel teklif sahibiyle aktif görüşmeler yürütmemekte olup herhangi bir potansiyel teklif sahibinden teklif alma girişimiyle de karşılaşmış değildir. Herhangi bir teklif yapılacağının garantisi bulunmamaktadır. Satış sürecinin bir işlemle sonuçlanmaması halinde şirket, daha önce açıkladığı stratejisini uygulamaya ve öngörülerini gerçekleştirmeye devam edecektir."

2010'DA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

İngiltere'deki ilk amiral gemisi şubesini 2010 yılında açan Metro Bank, 2016'da Londra Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bankanın o dönemdeki değerlemesi 1,6 milyar sterlin olarak kayıtlara geçmişti.

Metro Bank, bu yılın ilk yarısında ise 60,7 milyon sterlin vergi öncesi kâr elde etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar
Kars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdiKars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdi

Anahtar Kelimeler:
İngiltere banka satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.