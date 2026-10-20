Petrol fiyatları fırladı! Brent petrol 5 ayın zirvesinde

Küresel enerji piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle fiyat hareketliliği devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını hedef alabilecek saldırı tehditleri ve yükselen yakıt maliyetleri, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Uluslararası piyasalarda gösterge olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak 111 dolara yaklaştı.

Piyasalarda özellikle Orta Doğu'daki gerilim, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve rafine petrol ürünlerinin arzında yaşanan sıkıntılar yakından takip ediliyor.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırılarını artırmasının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin güvenliğini sağlamak amacıyla Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol kurmaktan başka seçeneğinin bulunmadığını ifade etti.

İran'ın resmî haber ajansı IRNA tarafından aktarılan açıklama, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

PETROL AKIŞI SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERİN YÜZDE 80'İNE ULAŞTI

Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yükselmesine rağmen Basra Körfezi'nden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatında toparlanma yaşandığı belirtildi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, pazartesi günü Fox News'e yaptığı açıklamada, bölgedeki petrol akışının savaş öncesindeki seviyelerin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştığını söyledi.

Bloomberg Intelligence Kıdemli Sektör Analisti Salih Yılmaz da Körfez'den yapılan ham petrol sevkiyatının beklentilerden daha hızlı toparlandığına dikkat çekti.

Yılmaz, bu gelişmenin piyasalarda kısmi bir rahatlama sağladığını ancak düşük stok seviyeleri ve rafine petrol ürünlerinin sevkiyatındaki kısıtlamalar nedeniyle söz konusu iyileşmenin işlenmiş ürünlere aynı ölçüde yansımadığını belirtti.

BRENT PETROL BU YIL YÜZDE 80'DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların küresel enerji arzında kesintilere neden olması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Brent petrol, yıl başından bu yana yüzde 80'in üzerinde değer kazanırken enerji altyapısına ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar, piyasalardaki jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam etti.

Ham petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra rafine petrol ürünlerinde yaşanan arz sıkıntısı da yakıt maliyetlerinin yükselmesinde etkili oldu.

AVRUPA'DA MOTORİN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Avrupa'da motorin vadeli işlem kontratları, yıl başındaki seviyelerinin iki katından fazlasına yükseldi.

ABD'li milletvekillerinin, Başkan Donald Trump'ın Rusya ile yaptığı motorin ihracatı anlaşmasına karşı çıkmasının ardından Avrupa motorin vadeli kontratlarında yüzde 2,7'ye varan artış kaydedildi.

Rafine petrol ürünlerindeki arz kısıtlamalarının devam etmesi, özellikle motorin piyasasında fiyat baskısının sürmesine neden oldu.

ABD YÖNETİMİ YAKIT FİYATLARINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

ABD yönetimi, kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde rekor seviyelere yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak piyasa uzmanları, Rusya'dan sağlanabilecek ilave petrol ve yakıt arzının fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji tesislerine yönelik saldırılar ve rafine petrol ürünlerindeki arz daralmasının, önümüzdeki süreçte küresel petrol ve akaryakıt fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.