FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatları için ‘Suudi Arabistan’ güncellemesi: ABD'li banka Aralık ayı için rakam açıkladı: Piyasalarda ‘Çarşamba’ bekleyişi

Petrol fiyatları için ‘Suudi Arabistan’ güncellemesi: ABD'li banka Aralık ayı için rakam açıkladı: Piyasalarda ‘Çarşamba’ bekleyişi

12.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı ABD ve Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerin ışığında haftanın ilk günü geriledi. Ancak küresel piyasalarda OPEC üyelerinden Suudi Arabistan’ın Temmuz ayı itibarıyla üretimi günlük 1 milyon varil azaltacağını açıklaması tahminleri değiştirdi. ABD’li banka Goldman Sachs ekonomistleri petrol fiyatlarının yıl sonunda 86 dolara kadar gerilemesini bekliyor.

Petrol fiyatları için ‘Suudi Arabistan’ güncellemesi: ABD'li banka Aralık ayı için rakam açıkladı: Piyasalarda ‘Çarşamba’ bekleyişi

Cuma günü 76,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1,5 azalışla 73,6 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,04 dolardan alıcı buldu.

iStock-1321208728

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu. ABD'de son aylarda yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşladığı görüldü. Uzmanlar, bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verileri ve Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararını bekliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik veriler de talebin zayıflayacağı yönündeki endişeleri artırdı. Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla küresel petrol talebinde düşüşler yaşanacağı endişeleri ve İran'ın nükleer programı konusunda Batı ile bir anlaşmaya açık olduğu mesajını vermesi de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekledi.

opilçlç

İran lideri Ali Hamaney, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer altyapısına dokunulmadığı sürece Batı ile nükleer bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Hamaney'in yorumları, petrol piyasasında dengelerin bozulabileceği yönündeki endişeleri tekrar gündeme getirdi. Piyasa oyuncuları, İran'ın ham petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda piyasaya fazla petrol akışı olabileceğinden endişe ediyor.

iStock-1182600677

GOLDMAN’DAN PETROL TAHMİNİ

Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerle tahminler de güncellenmeye devam ediyor. Son olarak ABD’li dev banka Goldman Sachs, Rusya'nın ve İran'ın artan arzlarına işaret ederek Aralık ayı için petrol fiyatı tahminini düşürdü.

Suudi Arabistan'ın yaptığı gönüllü üretim kısıntısına karşın Rusya ve İran'ın arzı "ciddi şekilde" artırdıklarına işaret eden Goldman Sachs, Aralık ayı için Brent petrol fiyat tahminini 95 dolardan 86 dolara, Batı Teksas petrolü tahminini de 89 dolardan 81 dolara indirdi.

Goldman Sachs, 2023-24 döneminin ikinci yarısı için küresel petrol arzı tahminini 800 bin varil/gün artırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın, dolar... Piyasaları alt üst etmişti: Satıldı!Altın, dolar... Piyasaları alt üst etmişti: Satıldı!
Boğaz geçişlerinde yeni düzenlemeBoğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildiHazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.