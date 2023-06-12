Petrol fiyatları için ‘Suudi Arabistan’ güncellemesi: ABD'li banka Aralık ayı için rakam açıkladı: Piyasalarda ‘Çarşamba’ bekleyişi

Cuma günü 76,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1,5 azalışla 73,6 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,04 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu. ABD'de son aylarda yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşladığı görüldü. Uzmanlar, bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verileri ve Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararını bekliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik veriler de talebin zayıflayacağı yönündeki endişeleri artırdı. Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla küresel petrol talebinde düşüşler yaşanacağı endişeleri ve İran'ın nükleer programı konusunda Batı ile bir anlaşmaya açık olduğu mesajını vermesi de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekledi.

İran lideri Ali Hamaney, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer altyapısına dokunulmadığı sürece Batı ile nükleer bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Hamaney'in yorumları, petrol piyasasında dengelerin bozulabileceği yönündeki endişeleri tekrar gündeme getirdi. Piyasa oyuncuları, İran'ın ham petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda piyasaya fazla petrol akışı olabileceğinden endişe ediyor.

GOLDMAN’DAN PETROL TAHMİNİ

Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerle tahminler de güncellenmeye devam ediyor. Son olarak ABD’li dev banka Goldman Sachs, Rusya'nın ve İran'ın artan arzlarına işaret ederek Aralık ayı için petrol fiyatı tahminini düşürdü.

Suudi Arabistan'ın yaptığı gönüllü üretim kısıntısına karşın Rusya ve İran'ın arzı "ciddi şekilde" artırdıklarına işaret eden Goldman Sachs, Aralık ayı için Brent petrol fiyat tahminini 95 dolardan 86 dolara, Batı Teksas petrolü tahminini de 89 dolardan 81 dolara indirdi.

Goldman Sachs, 2023-24 döneminin ikinci yarısı için küresel petrol arzı tahminini 800 bin varil/gün artırdı.



