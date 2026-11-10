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Petrol fiyatları tepetaklak! Uzman isim 85 doları işaret etti

Küresel petrol piyasalarında sert düşüş yaşandı. Pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü WTI 85 doların altını gördü. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, Trump'ın son açıklamaları ve Washington'daki siyasi gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

Petrol fiyatları tepetaklak! Uzman isim 85 doları işaret etti
Sariye Nur Dönmez

Küresel petrol piyasalarında satış baskısı devam ediyor. Pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına düşerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı da 85 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ara seçimlerinin ardından İran ile devam eden savaşın sona erdirilebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Petrol fiyatları tepetaklak! Uzman isim 85 doları işaret etti 1

ABD ile İran arasında devam eden ve dokuzuncu ayına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik umutlar, ABD ara seçimlerinden bu yana artış gösterdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre,Kongre'deki Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ı çatışmaları sonlandırmaya zorlamak amacıyla 11 Aralık'taki hükümetin kapanması için belirlenen son tarihi siyasi baskı unsuru olarak kullanma seçeneğini değerlendiriyor.

Ara seçim sonuçlarının savaşın kamuoyunda destek görmediğini ortaya koymasının ardından Trump'ın da çatışmayı bitirmeye yönelik arayış içerisinde olduğunun sinyallerini verdiği belirtildi.

Petrol fiyatları tepetaklak! Uzman isim 85 doları işaret etti 2

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: ASKERİ OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın askeri durumuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Trump, "Askeri olarak İran etkisiz hale getirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

BRENT PETROLDE NİSAN 2020'DEN BU YANA EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞ

Petrol piyasalarının küresel göstergesi olan Brent, ekim ayının sonunda ulaştığı altı ayın en yüksek seviyesinden sert şekilde geriledi.

Brent petrol, vade bitimi ayarlaması yapılmadan hesaplandığında geçen hafta Nisan 2020'den bu yana en büyük haftalık değer kaybını yaşadı.

Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin arkasında, İran savaşının sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi bulunuyor.

UZMAN İSİM PETROL FİYATLARI İÇİN 85 DOLARI İŞARET ETTİ

Itochu Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Takahiro Asaoka, ABD ara seçimlerinin Trump yönetiminin İran politikasına etkisini değerlendirdi.

Asaoka, "Ara seçim sonuçları Trump'ın İran'a yönelik büyük ölçekli ve uzun vadeli bir askeri operasyon seçeneklerini önemli ölçüde daralttı ve bu durum onun söylemlerine de yansıyor." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

İran ile ABD arasında anlaşmaya varılamaması ihtimalini de değerlendiren Asaoka, böyle bir durumda Brent petrolün varil fiyatının muhtemelen 85 doların üzerinde kalacağını belirtti.

Asaoka, buna karşın son siyasi gelişmelerin petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk primini bir miktar azalttığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
abd petrol fiyat
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