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Petrol sondajı için düğmeye basıldı! 12 milyon dolarlık rezerv heyecan yaratmıştı: "Ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz"

17.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen petrol rezervinin evlerde kullanıma gireceği günleri beklerken yeni keşifler için de çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Şırnak'ta önemli bir adım atıldı. Gabar Dağı'nda keşfedilen, yaklaşık 12 milyon dolarlık değere sahip petrol rezervinin ardından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. Vali Osman Bilgin, "Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak" derken yeni kömür rezervlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Petrol sondajı için düğmeye basıldı! 12 milyon dolarlık rezerv heyecan yaratmıştı: "Ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz"

Geçtiğimiz yıl Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildi. Şırnak-Eruh yol güzergahında petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, Şırnak-1 adı verildi. Alanda sondaj çalışmaları başlatılırken Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Şimdi de Şırnak bölgesinde hem arama hem de üretim kuyusu, inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz" dedi.

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VALİ BİLGİN BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Vali Osman Bilgin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Namaz Dağı bölgesi Eruh yolu 20'inci kilometresinde sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.

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Yapılan çalışmalara ilişkin TPO yetkililerinden bilgi alan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık güzel haberlerle anıldığını söyledi.

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"HEM BÖLGEMİZ HEM DE ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK OLUMLU GELİŞMELER OLACAK"

TPAO'nun çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarla özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan yüksek graviteli petrol, vatandaşların anlayacağı dilde bu petrolü motorin bir araca koyduğunuzda çok rahat çalışabileceğini biz yapılan teknik analizler ile biliyoruz. Gabar Dağı'ndaki tespitin ardından 10 kilometre ileride Kızılsu köyünde de devam ediyor.

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"Şimdi de Şırnak bölgesinde hem arama hem de üretim kuyusu, inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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İSTİHDAM YARATACAK KEŞİF

Son zamanlarda sadece petrolün değil yeni kömür rezervlerinin de bulunduğunu ifade eden Bilgin, bu kapsamda sanayi bölgesinde faaliyete geçecek alanda 50 firmanın eleme paketleme tesisini kurarak 1500 kişiye istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi.

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Daha sonra petrol arama sahasında kurban kesildi ve dua edildi.

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(AA)

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