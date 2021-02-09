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Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2021 19:13 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv şirketi Peugeot S.

Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti

A. (PSA) ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler (FCA) birleşme kararı aldı. Stellantis adını alan yeni firma, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacak. A. (PSA) ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler (FCA) birleşme kararı aldıklarını kamuoyuna açıkladı. Stellantis adını alan yeni firma dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacak.

Birleşme kararı Cumartesi günü iki firma tarafından ortak açıklamayla duyuruldu. Stellantis, Peugeout CEO'su Carlos Tavares tarafından yönetilecek.

Merkezi Hollanda'da olan ve Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge gibi otomobil markalarını bünyesinde toplayan firma, Volkswagen ve Toyota gibi devlere rakip oldu.

Yaklaşık 400 bin çalışana sahip olacak Stellantis'in CEO'su Tavares Salı günü basına bir açıklama yapacak. Şirketin hisse senetleri Pazartesi günü Milano ve Paris borsalarında Salı gününden itibaren de New York borsasında işlem görecek.

Koronavirüs pandemisi öncesinde yıllık 8 milyon araç satışına sahip olan PSA ile FCA'nın yıllık cirosu 170 milyar euroyu geçiyor. 2019 yılında bu sayıları sadece Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı geçmeyi başarmıştı.

İki şirketin birleşmesi için hazırlıklar uzun süredir yapılıyordu. Konuyla ilgili kamuoyuna ilk açıklama Ekim 2019'da yapılmıştı.

Korona krizine bağlı ekonomik gelişmeler otomotiv branşında geçen yıl çarpıcı bir sürüm ve satış düşüşü yarattı. Ancak Carlos Tavares şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda birleşme sonrasında da üretim tesislerinin kapanmayacağı yönünde güvence verdi. Fransa ve İtalya kökenli yeni şirketteki tek Alman marka Opel.

dpa / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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