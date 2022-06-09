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Piyasalar Avrupa'dan gelecek bu haberi bekliyordu: Avrupa Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Kritik karara ilişkin ilk mesaj...

09.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka varlık alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini duyurdu. Banka ayrıca bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti.

Piyasalar Avrupa'dan gelecek bu haberi bekliyordu: Avrupa Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Kritik karara ilişkin ilk mesaj...

Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklendiği gibi ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de tuttu. Banka normal varlık alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini açıklarken Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyurdu. Eylül ayında da artış öngörüldü.

Banka ayrıca bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten yüzde 6.8'e, 2023 tahmini yüzde 2.1'den yüzde 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseltildi.

Kararın ardından ortak para birimi euro dolar karşısında yüzde 0.2 düşüşle 1.0692'den işlem gördü.

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