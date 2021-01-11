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Piyasalar bekliyordu! Cari açık açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2021 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı 2019 yılının kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak, Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

2019'un kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayında 632 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, aynı dönemde 338 milyon dolar düşüşle 835 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolar oldu.

Kasım 2020'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili; bankalar, genel hükumet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise kasımda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.

Kaynak: AA

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