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Piyasalar çarşamba gününü bekliyor! Fed, 22 yılın en sert faiz kararını almaya hazırlanıyor...

02.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaların gözü çarşamba günü ABD'den gelecek kritik açıklamaya çevrildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell aylardır konuşulan Fed'in faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Fed'in faizleri 50 baz puan artırmasını beklerken, bankanın böyle bir karar alması durumunda 22 yılın en sert faiz artışına imza atılacağı belirtildi.

Piyasalar çarşamba gününü bekliyor! Fed, 22 yılın en sert faiz kararını almaya hazırlanıyor...

Bu hafta piyasaların en önemli gündem konusu ABD Merkez Bankası Fed’in 3-4 Mayıs’ta alacağı faiz kararı olacak. Fed'in Çarşamba günü politika faizini 50 baz puan artırmasını beklenirken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell’dan gelecek açıklamaya çevrilirken. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda Fed 22 yılın en sert faiz artışına imza atmış olacak.

ABD'de gerçekleşen yüzde 8,5 ile 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası Fed'den giderek yükselen tonda şahin açıklamalar izlenirken, Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırımı beklentisi güçlendi. Bunun yanında bir sonraki toplantılarda 75 baz puan faiz artırım söylemleri de gelmeye başladı. Özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in bilanço küçültme adımlarıyla piyasadan likidite çekmeye başlaması bekleniyor.

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PİYASALAR ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti. ABD'de ilk çeyrek büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve tahvil piyasalarına getiri eğrisinin bazı varlıklarda tersine döndüğünü belirten analistler, hem yüksek enflasyon hem de artan resesyon endişeleri kapsamında Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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POWELL: ENFLASYON HEDEFLEDİĞİMİZİN 3 KATI ÜZERİNDE

Nisan ayının son haftasında Uluslararası Para Fonu(IMF) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üç katının üzerinde olduğu bir dönemde faiz oranları yükseltmek konusunda "Bence biraz daha hızlı hareket etmek uygun" şeklinde görüş belirtmişti.

Fed'in 3-4 Mayıs toplantısından önceki son konuşmasını yapan Powell, Fed'in bir çok üyesinin bir veya daha fazla 50 baz puan artırılmasının uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Piyasaların iletişimlerine doğru tepkiyi verdiğini kaydeden Fed Başkanı, "Yüzde 2 enflasyona dönmeye kararlıyız. Bu nedenle daha hızlı hareket etmek uygun; Mayıs toplantısında 50 baz puan artırım artık masada" dedi.

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“ABD EKONOMİSİ SAVAŞ ETKİSİNDEN UZAK AMA ENFLASYONA BASKI YAPABİLİR”

ABD ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının dolaylı etkilerinden biraz daha uzak olduğunu ama zaman içinde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapacağın belirten Powell, "ABD ekonomisi çok güçlü, işgücü piyasası son derece sağlam" dedi.
Fed Başkanı, fiyat istikrarını gerçekleştirmenin önemine de değinerek, "Bunun zorlu olacağını biliyoruz, başarmak için en iyisini yapacağız" diye konuştu.


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