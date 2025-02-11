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Piyasalar merakla bekliyordu! Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

11.02.2025 22:21
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti. Powell, kendisine yöneltilen "Resesyonda mıyız?" sorusuna "Değiliz." yanıtını verdi. Powell, ekonomide "yumuşak iniş" yaşadık demenin kendisine düşmeyeceğini ancak "sert iniş" yaşamadıklarını ifade etti.

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumuna başladı.

Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

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"UZUN VADELİ HEDEFE ÇOK YAKLAŞILDI"

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

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Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini vurgulayan Powell, şöyle devam etti:

"Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."

"İNCELEMENİN ODAK NOKTASI OLMAYACAK"

Bankanın bu yıl para politikası stratejisi, araçları ve iletişiminin ikinci periyodik incelemesini gerçekleştirdiğini dile getiren Powell, bu incelemenin odağının FOMC'nin Uzun Vadeli Hedefler ve Para Politikası Stratejisi Açıklaması ve politika iletişim araçları olacağını ifade etti. Powell, Komite'nin yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefinin ise korunacağını ve incelemenin odak noktası olmayacağını söyledi.

"HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Powell, sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtladı.

Serbest ticaretin uygulandığı ülkelerin daha hızlı büyüdüğüne ilişkin daha önceki yorumlarının arkasında olduğunu belirten Powell, tarife politikası yapmanın veya buna ilişkin yorumda bulunmanın Fed'in işi olmadığını dile getirdi.

Powell, görevlerinin buna mantıklı bir şekilde tepki vermeye çalışmak ve para politikası oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Hangi tarife politikalarının uygulanacağı henüz belli değil. Bilmediğimiz bir şey hakkında spekülasyon yapmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek tarifelerin daha yüksek maliyetlere yol açıp açmayacağına yönelik soru üzerine Powell, bunun henüz görülmeyen çeşitli faktörlere bağlı olası bir sonuç olabileceğini ifade etti.

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"BİRÇOK YERDE KONUT SIKINTISI ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Powell, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının yüksek kaldığını ancak bunun Fed'in politika faizi ile değil, uzun vadeli tahvil faizleriyle ilgili olduğunu belirterek, "Bunlar, Fed politikasıyla yakından ilgili olmayan nedenlerden dolayı yüksek ve yüksek kalmaya devam edebilir. Bence, politika faizini düşürdüğümüzde mortgage faizleri de düşebilir ama bu gerçekleştiğinde bile birçok yerde konut sıkıntısı çekmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, konut fiyatlarındaki artışın, ücretlerin, malzeme ve arsa maliyetlerinin artmasıyla da ilgili olduğuna işaret etti.

Fed'in uzun vadeli tahvil faizlerini kontrol edemediğini vurgulayan Powell, bu oranlara pek fazla faktörün etki ettiğini söyledi.

Bunlardan birinin de Fed'in gelecekteki kısa vadeli faiz oranı beklentisi olduğunu dile getiren Powell, uzun vadede enflasyon beklentileri, ekonomi ve bütçe açığı ile ilgili riskler, tahvil piyasasındaki arz ve talep gibi faktörlerin belirleyici olduğunu anlattı.

"SERT İNİŞ YAŞAMADIK"

Powell, kendisine yöneltilen "Resesyonda mıyız?" sorusuna "Değiliz." yanıtını verdi.

Nötr faiz oranının pandemi öncesindeki çok düşük seviyelerinden yükseldiğini düşündüğünü söyleyen Powell, FOMC'deki meslektaşlarının çoğunun da böyle hissettiğini belirtti.

Powell, ekonomide "yumuşak iniş" yaşadık demenin kendisine düşmeyeceğini ancak "sert iniş" yaşamadıklarını ifade etti.

Selefinin söylediği gibi "ABD federal bütçesinin sürdürülemez bir yolda olduğunu" söylemek dışında mali politika konusunda yorum yapmayacağını kaydeden Powell, borcun değil yolun sürdürülemez olduğunu ve uzun vadedense kısa vadede bu konuda çalışmaya başlamanın önemli olduğunu vurguladı.

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KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Powell, istikrarlı sabitcoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik çabaları desteklediklerini belirtti.

Elon Musk veya Hükümet Verimliliği Departmanı ekibinin, bilgisi dahilinde Fed'in korunan veri ve sistemlerine erişmeye çalışıp çalışmadıklarına yönelik soruya cevaben Powell, "Sanmıyorum." dedi.

Powell, böyle bir girişim olursa Kongre'ye bildireceğini ifade etti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fed Kripto para powell
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