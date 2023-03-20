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Piyasalara nefes aldıran tarihi satın alma! 2 milyar doları gözden çıkardı: Credit Suisse artık UBS'nin...

20.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta hisselerinde yaşanan rekor kayıpla dünya piyasalarında deprem etkisi yaratan İsviçreli Credit Suisse için, ülkenin en büyük bankası UBS'den tarihi bir hamle geldi. UBS'nin küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse’i 2 milyar dolarun üzerinde bir rakama bünyesine kattığı öğrenildi.

Piyasalara nefes aldıran tarihi satın alma! 2 milyar doları gözden çıkardı: Credit Suisse artık UBS'nin...

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse’i tarihi bir anlaşmayla satın aldı. UBS’nin bankacılık devi Credit Suisse’i 2 milyar doların üzerinde bir rakama satın aldığı iddia edildi.

UBS’in Credit Suisse için hisse başına 0,50 frank (yaklaşık 0,54 dolar) ödeyeceği, bunun da Cuma günkü kapanış fiyatı olan 1,86 frankın altında olduğu belirtildi. İsviçre hükümetinin satın almayı hızlandırmak için acil durum önlemleri alacağı ve hissedarların istişarelerde bulunması için verilen altı haftalık sürenin baypas edileceği ifade ediliyor.

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SATIN ALMAYI RESMEN DUYURDULAR

İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) satın alma işlemini onayladığını duyurdu. Açıklamada “Devralma ve tedbirler UBS ve Credit Suisse müşterileri ve İsviçre finans merkezi için istikrarı sağlayacak” dendi. Kurum ayrıca hükümet desteğinin, 16 milyar frank (17,2 milyar dolar) tutarındaki Credit Suisse AT1 hisselerinin tamamı için zarar yazılmasını tetikleyeceğini bildirdi.

İsviçre Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada söz konusu satın almayla finansal istikrarın sağlanması ve ülke ekonomisinin bu istisnai durumda korunması konusunda bir çözüm bulunduğu belirtildi.

İsviçre Maliye Bakanı satın almayla öncelikli hedeflerinin finans sektörü ve ülke ekonomisini korumak olduğunu belirtti. İsviçre hükümeti, devralma işlemi tamamlanana kadar finansal piyasa istikrarını güçlendireceklerini belirterek UBS için risklerin azaltılmasını sağlamak üzere federal hükümetin UBS’e 9 milyar frank tutarında garanti verdiğini duyurdu.

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FED KANADINDAN İLK AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı ve Fed’den de satın almaya ilişkin olarak “İsviçreli yetkililerin finansal istikrarı desteklemek için aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapıldı.

ABD’de geçen hafta başlayan bankacılık sektörü kriziyle birlikte Avrupa’da da Credit Suisse odak noktası olmuştu. Bankanın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş, bankanın hisse senedi fiyatlarında sert düşüş yaşanmıştı. Bankadan geçen hafta günlük 10 milyar frankın üzerinde mevduat çıkışı yaşanmıştı.

Credit Suisse “likiditesini güçlendirmek için” İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar frank (54 milyar dolar) kadar borçlanacağını açıklamıştı.
Kaynaklar satın alma gerçekleşirse Credit Suisse’in yatırım bankacılığı biriminde işten çıkarmalar olacağını belirtti.

Düzenleyici kurumlar tarafından yakından takip edilen ve küresel finans sistemdeki önemli bankalar arasında yer alan Credit Suisse’in olası iflasının tüm finansal sisteme yayılacağından endişe ediliyordu.


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Anahtar Kelimeler:
UBS Credit Suisse

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