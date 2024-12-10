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Piyasalarda Esad etkisi | Altın, borsa yükseldi; kripto, petrol düştü! Herkeste aynı soru: Ev ve kira fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları ne olacak?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.12.2024 11:04
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Suriye'de Şam düştü, Esad Rusya'ya kaçtı. 61 yıllık Baas rejimin devrilmesi piyasalarda etkisini gösterdi. Güvenli liman gram altın tırmanışa geçerken; çimento ve demir sektörünün öncülüğünde borsa da yükseldi. Suriye'deki çatışmalarla birlikte yükselen petrol ise güne düşüşle başladı. Tarihi zirvesindeki Bitcoin'de ise büyük düşüş yaşanıyor. 3 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı Türkiye'de herkes ise aynı soruları soruyor: Ev ve kira fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları ne olacak?

Piyasalarda Esad etkisi | Altın, borsa yükseldi; kripto, petrol düştü! Herkeste aynı soru: Ev ve kira fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları ne olacak?

Suriye'de Esad rejimi yıkıldı, Şam'dan esen yeni rüzgar piyasaları da etkiledi. 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla beraber şu an için ikili bir yapıya bürünen ülkede; bir yandan da İsrail'in Golan Tepeleri'nden Suriye'ye girmesi ve art arda yaptığı hava saldırısıyla durumun nereye evrileceği merak ediliyor. Kimsenin yarın ne olacağını kestiremediği Suriye'deki çatışma ve belirsizlik ortamını piyasalarda tek tek fiyatladı. Altın, petrol ve Borsa İstanbul Esad'ın düşmesiyle yeni haftaya yükselişle başlarken; yükseliş bugün 'sınırlı' devam etti hatta petrol düştü. Bu aralar herkesin dilinde olan Bitcoin ise tepetaklak oldu. Türkiye de asıl soru işareti ise emlak sektöründe yaşanıyor. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmesi halinde ev ve kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak edilirken; akaryakıttaki dalgalanma sonrası "Benzine, motorine zam var mı?" sorusu da yanıt bekliyor. İşte piyasalardaki Esad etkisinin detayları...

ESAD YIKILDI, PİYASALAR HAREKETLENDİ

61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin Şam'a girmesiyle resmen yıkıldı. Devrik lider Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçarken; Suriye'den yayılan yeni rüzgar piyasaları da etkisi altına almaya başladı.

SURİYE

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları Suriye'deki rejim değişikliği sonrası 8 Aralık'tan bhu yana tırmanışa geçi. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 675 dolar civarında işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

10 ARALIK GRAM ALTIN/ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

10 Aralık bugün itibariyle gram altın 2.994 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 891 liradan işlem görüyor.

gram altın

BORSA ÇİMENTO VE DEMİR-ÇELİK ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ

Demir fiyatları Çin'in teşvik vaatleriyle son iki ayın zirvesine çıkarken; Suriye'nin yeniden inşasında Türk şirketlerinin büyük rol oynayacağını beklentisiyle Borsa İstanbul yeni haftaya primli başladı. İnşaat ile demir çelik hisseleri gözle görülür bir yükseliş gösterdi.

BORSA İSTANBUL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.257,19 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre sadece 0,20 puan düşerek 10.257,19 puana indi. Bankacılık endeksi %0,08 ve holding endeksi de %0,03 oranında değer kaybetti.

BIST

BITCOIN, TARİHİ ZİRVESİNDEN SERT DÜŞTÜ

ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmsı sonrası yükselişe geçen Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihi rekorunu krımıştı. Tüm dünyada bir anda herkesin konuştuğu Bitcoin, son günlerde ise sert düştü.

Kripto para piyasası, son 24 saatte Bitcoin’in %6’dan fazla düşerek 94.725 dolar seviyelerine inmesiyle büyük bir dalgalanma yaşadı. Bu ani düşüş, özellikle altcoin piyasasını derinden etkiledi. Bitcoin hariç toplam kripto para piyasası değeri %15’ten fazla değer kaybederek 258 milyar dolar kayba uğradı. Toplam kripto piyasasının piyasa değeri ise %7’den fazla düşüşle 3,58 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

BITCON

Bitcoin bugün ise 97 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDA DALGALI SEYİR

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte yükselişe geçerek 72,62 seviyelerine kadar yükselen brent petrol ise bugün düşüşe geçti ve 71,88 seviyesine geriledi.

PETROL

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER GERİ DÖNECEK Mİ?

Piyasalarda tüm bunlar yaşanırken, Türkiye'de ise asıl merak edilen konu emlak sektörü oldu. 13 yıldır devam eden Suriye'deki iç savaş nedeniyle 3 milyondan fazla Suriyelinin göç ettiği Türkiye'de bundan sonra ne olacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE'DE KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

600 bin konutta yaşadığı ve bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin edilen Suriyeli mültecilerin, Esad'ın devrilmesiyle ülkelerine dönebileceği konuşulurken; şimdiden "Suriyeleiler giderse ev fiyatları ve kira fiyatları düşer mi?" sorusu soruluyor.

add

Uzmanlar, Suriyelilerin boşaltacağı evlerle beraber kiralık konut arzının artacağını söylerken, daha fazla evin boşa çıkmasıyla kira fiyatlarında bir düşüşün olabileceğini öngörüyor.

Buna paralel olarak kira getirisinin düşmesiyle ev fiyatlarında da bir dengelenme bekleniyor.

ZAM VAR MI? 10 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan Suriye'deki çatışma ortamı ve belirsizlikle dalgalanan petrol fiyatlarındaki değişimin akaryakıta nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Vatandaşlar, "Benzine zam olur mu? Motorin ve LPG fiyatları yükselir mi?" sorularına yanıt arıyor.

BENZIN

İşte 10 Aralık akaryakıt fiyatlarında son durum:

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.12 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.30 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.01 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.24 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.49 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.87 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR

İzmir’de benzin litre fiyatı: 43.04 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.39 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.83
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.97
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
36.04
Anahtar Kelimeler:
gram altın bitcoin suriye Şam benzin konut fiyatları Zam Petrol Akaryakıt borsa bist esad kiralik ev
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