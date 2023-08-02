Plastik poşetlerle ilgili yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Zam geldi mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulaması için Resmi Gazete’den yeni bir karar yayımlandı.

PLASTİK POŞET ÜCRETİ SABİT KALDI

Bugün Resmi Gazete’de geri kazanım katılım payı tutarları duyuruldu. Buna göre plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruş olarak sabit bırakıldı.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK MI?

Ocak 2023 için poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ocak 2023’te plastik poşet katılım payı artarak 38,5 kuruş olmuş ancak, tüketicilerin poşet satın alırken ödeyeceği fiyat ise 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Son karar sonrasında marketletin poşet ücretini tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz netleşmedi.

Diğer geri kazanım katılım payı tutarları adet başına binek araç lastiklerinde 12 TL, otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerlerinde 28,5 TL, iş makinesi lastiklerinde 64 TL, dolgu lastiklerde 30 TL oldu.



