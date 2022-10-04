Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Peşin ve tek seferde ödenecek!

Polis maaş promosyonu ile ilgili detaylar Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından geçtiğimiz ay paylaşıldı. Ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ne kadar, kaç TL?

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK 2022?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada polislere ödenecek maaş promosyonun 3 yıl için toplam 27 bin lira olacağını bildirdi.

Maaş promosyonu ile görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yeni promosyon, protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir”

Açıklamada, Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokollerinin de iptal edilerek yeni protokole dahil edileceği, diğer bankalarla devam eden protokollerin ise sözleşmelerin bitiş tarihinde yeni protokole dahil olacağı belirtildi.

Polis Promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığı ifade edildi.

