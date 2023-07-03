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POLİS MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz zammı ile polis, başkomiser maaşları ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek maaşlar!

03.07.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaşı zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı polis ve başkomiserleri de etkileyecek. Peki, Temmuz zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte en düşük ve en yüksek polis ve başkomiser maaşları...

POLİS MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz zammı ile polis, başkomiser maaşları ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek maaşlar!

Polis maaşı zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Memur maaşlarına yapılacak zam doğrultusunda artış gösterecek polis maaşının ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte en düşük ve en yüksek polis ve başkomiser maaşları...

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

Polis maaşı, memur maaş zammı oranında artış gösterecek. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasını 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü yapacak.

Polis maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Polis maaşları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

POLİS MAAŞLARI 2023

Polis memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 18 bin 235 TL maaş alıyor. Temmuz zam oranı

Yüzde 30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 706 TL olacak,

Yüzde 40 zam olması durumunda yeni maaşı 25 bin 529 TL olacak.

Yüzde 45 zam olması durumunda yeni maaşı 26 bin 441 TL olacak.

Yüzde 50 zam olması durumunda yeni maaşı 27 bin 353 TL olacak.

BAŞKOMİSER MAAŞLARI 2023

Başkomiser memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 20 bin 873 TL maaş alıyor. Temmuz zam oranı

Yüzde 30 olması durumunda yeni maaşı 27 bin 135 TL olacak,

Yüzde 40 zam olması durumunda yeni maaşı 29 bin 222 TL olacak.

Yüzde 45 zam olması durumunda yeni maaşı 30 bin 266 TL olacak.

Yüzde 50 zam olması durumunda yeni maaşı 31 bin 130 TL olacak.

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