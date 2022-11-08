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Polis promosyonu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Polis maaşı 27 bin TL promosyon ödemesi ne zaman? EGM duyurdu

08.11.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis promosyon ödemeleri Vakıfbank tarafından peşin ve bir seferde gerçekleştirilecek. Polis memurlarına 36 ay için 27 bin TL ödenecek. EGM'den konuya ilişkin gelen açıklamalar polis memurları tarafınca takip ediliyor. Peki, Polis promosyonu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Polis maaşı 27 bin TL promosyon ödemesi ne zaman? EGM duyurdu...

Polis promosyonu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Polis maaşı 27 bin TL promosyon ödemesi ne zaman? EGM duyurdu

Polis promosyonu ödeme tarihi ve tutarı gündemde yer alan başlıklar arasında bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda maaş promosyonlarının peşin ve tek seferde ödeneceğini belirtmişti. Ayrıca promosyon ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin ve bir seferde gerçekleştirilecek. Polis maaş promosyonu ödeme tarihi ve detaylar haberimizde...

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin olarak tek seferde 1 Kasım 2022'de ödenecek.

EGM'den yapılan açıklamada, 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi. “Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak” ifadeleri yer aldı. 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı belirtildi.

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POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Polis maaş promosyonunda yüzde 188 oranında artış yapılarak 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.

EGM tarafından yapılan açıklamada “Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.” İfadeleri kullanıldı.

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