Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

Polislere ödenecek maaş promosyonunda yüzde 188'lik artış yapıldı. Şimdi ise polis maaş promosyonunun ne kadar, kaç TL ödeneceği ve tek seferde yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Polis maaş promosyonunda yüzde 188 oranında artış yapılarak 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.

EGM tarafından yapılan açıklamada “Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.” İfadeleri kullanıldı.

36 ay içerisinde 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon peşin olarak 1 Kasım 2022'de ödnecek.

EGM'den yapılan açıklamada, 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi. “Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak” ifadeleri yer aldı. 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı belirtildi.



