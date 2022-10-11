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Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

11.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaş promosyonlarının ne kadar olacağı merak konusuydu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından konuyla alakalı açıklama geldi. 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile maaş promosyon protokolü imzalandı. Peki Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

Polislere ödenecek maaş promosyonunda yüzde 188'lik artış yapıldı. Şimdi ise polis maaş promosyonunun ne kadar, kaç TL ödeneceği ve tek seferde yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Polis maaş promosyonunda yüzde 188 oranında artış yapılarak 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

EGM tarafından yapılan açıklamada “Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.” İfadeleri kullanıldı.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

36 ay içerisinde 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon peşin olarak 1 Kasım 2022'de ödnecek.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

EGM'den yapılan açıklamada, 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi. “Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak” ifadeleri yer aldı. 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
polis Promosyon maaş egm
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