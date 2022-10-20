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Polis promosyonu ne zaman yatacak? 36 ay için 27 bin TL polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı!

20.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis promosyonu ne zaman yatacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Belirlenen tarihte hesaplara yatırılacağı aktarılan promosyona ilişkin ödeme tarihi ve tutarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, polis promosyonu ne zaman yatacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın detayları ve polis promosyonu ile ilgili merak edilenler...

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 36 ay için 27 bin TL polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı!

Polis promosyonu ödeme tarihi ve tutarı arama motorlarında sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bahsi geçen promosyon ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin ve bir seferde gerçekleştirilecek. Peki, Polis promosyonu ne zaman yatacak? Polis maaş promosyonu ödeme tarihi ve detaylar haberimizde...

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Polis maaş promosyonunda yüzde 188 oranında artış yapılarak 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

EGM tarafından yapılan açıklamada “Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.” İfadeleri kullanıldı.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

36 ay içerisinde 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon peşin olarak 1 Kasım 2022'de ödnecek.

Polis promosyonu ne zaman yatacak? 2022 EGM Polis promosyonu ne kadar, kaç TL? Yüzde 188 artış!

EGM'den yapılan açıklamada, 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi. “Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak” ifadeleri yer aldı. 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı belirtildi.

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