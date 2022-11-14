Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ödemesi ne zaman verilecek? 27 bin TL ödenecek

Yeni haftanın başlamasıyla polis promosyonu ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalar da hız kazandı. Polis promosyonu için, "Peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır." açıklaması yapılmıştı. Peki polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ödemesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Polis promosyonunun peşin ve tek seferde yatacağı ve 1 Kasım 2022 itibarıyla ödeneceği duyurulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

Polis promosyonu sürecine ilişkin güncel açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.



