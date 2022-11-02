FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Polis promosyonu ödemeleri yattı mı? EGM açıkladı! 2022 polis promosyonu ödeme tarihi!

Polis promosyonu ödemeleri yattı mı? EGM açıkladı! 2022 polis promosyonu ödeme tarihi!

02.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis promosyonu ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yayımlanan yazılı açıklamaya göre; Vakıfbank ile imzalanan anlaşma kapsamında tüm personele peşin olarak 27 bin TL ödenecek. Peki, Polis promosyonu ödemeleri yattı mı? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamanın ayrıntıları ve 2022 polis promosyonu ödeme tarihi...

Polis promosyonu ödemeleri yattı mı? EGM açıkladı! 2022 polis promosyonu ödeme tarihi!

Polis promosyonu ödemeleri yattı mı, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ödeme takvimine dair açıklama yapılmasının ardından ödemelerin kasım ayı itibariyle hesaplara yatacağı aktarıldı. Bilindiği üzere protokolün süresi 3 sene olarak kararlaştırıldı ve ödemelerin bir kerede peşin yapılacağı ifade edildi. Polis promosyonunun ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis promosyonu ödemeleri ile ilgili yapılan açıklama...

p1

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir.

p2

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

promosyon

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

p3

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

p4

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

p5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A101 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Beyaz eşyalar 9 taksitle satılacakA101 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Beyaz eşyalar 9 taksitle satılacak
Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'
Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 liraKaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 lira

En Çok Okunan Haberler

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi

Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Benzin ve motorin için yeni senaryo! Akaryakıta yeni zamlar kapıda

Benzin ve motorin için yeni senaryo! Akaryakıta yeni zamlar kapıda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.