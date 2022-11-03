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Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM açıkladı! 27 bin lira TL'lik Polis promosyonu ödemesi

03.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis promosyonu ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar yakından takip edilirken EGM Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları da polis mesleğini icra eden çok sayıda kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma kapsamında tüm personele peşin olarak 27 bin TL ödenecek. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. EGM'den yapılan açıklamaya haberimizde yer verdik. Peki polis promosyonu yattı mı, polis promosyonu ne zaman yatacak?

Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM açıkladı! 27 bin lira TL'lik Polis promosyonu ödemesi

Polis promosyonu ödemelerinde son durum merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü polislere 36 ay için 27 bin TL promosyon ödemesi karara bağlandığını açıkladı. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödeneceği aktarılmıştı. Peki, Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?

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POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir.

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Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

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POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

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2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

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