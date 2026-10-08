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Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 343 bin TL ceza yedi

Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 343 bin TL para cezası kesilirken, araç trafikten 2 ay men edildi, şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 343 bin TL ceza yedi

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan vatandaşlar bir şahsın çevreyi rahatsız ettiği ve hafif ticari aracı vatandaşların üzerine sürdüğü şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Polisin dur ihtarına uymadı: 343 bin TL ceza yedi 1

343 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca yaşanırken, şahıs merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hüdai Caddesi ile Aslım Caddesi Kavşağı'nda ekipler tarafından yakalandı. Sürücü B.K. isimli şahsın alkollü olduğu belirlenirken, 343 bin TL para cezası kesildi, araç trafik 2 ay men edildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis vatandaş
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