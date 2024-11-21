POŞETE ZAM GELİYOR, NE KADAR OLACAK? | 5 yıldır 25 kuruştu, maliyeti 1,19 TL'ye çıktı! 2025 yeni fiyatı Bakan Kurum'a sunulacak

Plastik poşet ücreti ne kadar olacak? Poşet fiyatına ne kadar zam yapılacak? soruları bir anda Türk halkının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Çarşıda, manavda, markette vatandaşın elinden düşürmediği plastik poşet ücretlerine zam geliyor. 2019 yılından hayata geçirilen ve 5 yıldır 25 kuruşa satılan plastik poşetlerinin yeni fiyatı merak edilirken; masaya gelen "1,19 TL" rakamı ipucu niteliğinde oldu. İşte plastik poşet zammıyla ilgili detaylar...

2019'DA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretle satılmasına karar verilmişti.

POŞETE 5 YIL SONRA ZAM GELİYOR

Marketlerde, alışveriş merkezlerinde 2019'dan bu yana 25 kuruşa satılan poşetlere 5 yıl sonra zam yapma kararı alındı.

Plastik poşet ücretlerine ne kadar zam yapılacağı merak konusu olurken; yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini istişare için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlıkta Plastik Poşet Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

1 POŞETİN MALİYETİ 1.19 TL'YE ULAŞTI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki toplantıya, sektör temsilcileri katılarak görüşlerini bildirdi. 1 poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi.

PLASTİK POŞET KULLANIMI ARTTI

Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çoğunluğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

YENİ POŞET FİYATI BAKAN KURUM'A SUNULACAK

Sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır