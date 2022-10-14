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Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

14.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fişe takılı olan cihazlar kapalıyken de elektrik harcıyor. Bunların başında uydu alıcıları, televizyon, bilgisayar, ketıl, çay ve kahve makinası, çamaşır ve bulaşık makinası, klima ve sinema ses sistemleri geliyor. Ayrıca cep telefonu şarj aletleri de fişe takılı olduğu anlarda elektrik tüketiyor. Tüketim masrafı ise duyanları şaşırtacak türden...

Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

Son zamlarla birlikte faturaları düşürmek için yeni yollar araştırılmaya başlandı. Bu yollardan biri de, prizde bırakılan fişleri çekmek... Evdeki elektrikli aletlerin fişleri prizde kaldığı sürece elektrik harcamaya devam ediyor. Senede 330 TL gibi bir rakam, sırf prizde bırakılan fişler yüzünden fatura olarak ödeniyor.

Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

FİŞE TAKILI CİHAZLAR KAPALIYKEN NEDEN ELEKTRİK HARCAR?

Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler, küçük mutfak aletleri, televizyon gibi eğlence araçları sizin kapalı sandığınız hallerde hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor. En büyük hortumcu da uydu alıcıları... Bu cihazlar kapalıyken bile inanılmaz bir elektrik tüketimine sahip. Peki cihazı kapattım neden hala elektrik harcıyor sebebi ne derseniz. Önce bu konuda sizi bilgilendirelim.

Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

Evimize gelen elektrik 220V’tur. Evimizde kullandığımız bir çok elektrikli cihaz ise 220V’u direk olarak kullanmaz, girişlerinde bulunan bir transformatör yardımıyla bu gerilimi düşürerek kullanırlar. Bu transformatörler cep telefonlarının adaptörlerinde, televizyonların iç kısımlarında, bilgisayar kasalarının hemen girişlerinde bulunurlar. Asıl görevi 220V olan alternatif gerilimi 24V, 12V, 5V gibi düşük doğru gerilimlere düşürmek olan bu cihazlara adaptör, güç kaynağı (power supply) gibi farklı isimler verilir.

Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

İşte cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörlerdir.Kullanılmadığı durumda prize bağlı küçük bir transformatör 1-5W arasında bir güç tüketir. Bireysel olarak düşündüğümüzde bu güç miktarı çok büyük gelmeyebilir. Fakat genele vurduğumuzda ise çok büyük rakamlarla karşılaşabiliriz. Evimizde 5 adet elektrikli alet olduğunu, bu aletlerin ortalama 3W güç tükettiklerini düşünelim. Toplam 5×3=15 W bir güç tüketimi demektir bu.

Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

Bu aletler günün 18 saati sürekli fişte olduğunu düşünürsek 15×18=270Wh’lık günlük enerji tüketir. Günlük 270 Wh’lik enerji aylık; 30×270=8.1kWh, yıllık ; 8.1×12=97.2 kWh’lik enerji tüketimi demektir. Bu 5 aletin hiç kullanmadığınız halde sadece fişte takılı olduğu için ödediniz para ise 231 lira 33 kuruş ediyor.

Prizde fiş bırakmayın! Ay sonu faturaya yansıyan rakama inanamayacaksınız

Çamaşır makinesi kapalıyken bile fişi prizdeyse senede 33 TL, bulaşık makinesi 25 TL, televizyon 18 TL, klima 7 TL, cep telefonu şarjı 1 TL, oyun konsolu ve ses sistemleri 32 TL'ye mal oluyor.


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Anahtar Kelimeler:
fiş priz
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