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PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?

21.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde görev almak isteyen tüm vatandaşlar personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?

PTT personel alım ilanlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışmak isteyenler yeni alımların ne zaman olacağını heyecanla bekliyorlar. PTT 2023 personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 personel alımlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'de işe alınacak personeller için güncel başvuru şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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