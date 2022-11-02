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PTT'den çocuklu ailelere 1.259 TL ödeme! Aile Bakanlığı açıkladı: Dar gelirlilerin hesaplarına yatırılacak

02.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlanan yardımlara ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılmaya devam ediliyor. Bu yardımların başında da ailelere yapılan ödemeler yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ayrı olmak üzere destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Üstelik ödemelerden faydalanmak için dilekçe ve TC kimlik yeterli. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak? İşte SED yardımı başvuru şartları...

PTT'den çocuklu ailelere 1.259 TL ödeme! Aile Bakanlığı açıkladı: Dar gelirlilerin hesaplarına yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz aylarda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Bilindiği üzere çocuğu öğrenci olan ailelere devlet tarafından destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerden faydalanmak için İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurmak ya e-Devlet'ten işlem yapmak gerekiyor. İhtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için 1.259 TL ödeniyor. Birçok kişi arama motorlarında "Kasım ayı SED destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte SED destek ödemeleri hakkında merak edilenler...

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Dar gelirli ailelere, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için geçici bir süre için verilen ekonomik desteğe Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti denilmektedir.

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SED destek ödemeleri süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. Geçici ekonomik destek sene de 1 kez en fazla 2 defa yapılıyor.

Süreli ekonomik detsek onayda belirtilen süre zarfında olmak koşuluyla her ay gerçekleştiriliyor.

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KASIM AYI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Kasım ayı SED ödemelerine ilişkin henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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SED ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

SED kapsamında dar gelirli ailelere her bir çocuk için ortalama bin 259 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor.

Başvurular İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Müdürlükleri'nden ya da e-Devlet'ten gerçekleştirilebiliyor.

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SED YARDIMLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

  • TC Kimlik Numarı beyanı

  • Dilekçe

  • Gerektiğinde alınacak olan sağlık raporu, öğrenci belgesi

  • Öte yandan İŞKUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belge istenebilmektedir.

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