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PTT personel alımı 2023 ne zaman, tarih belli mi? PTT personel alımı şartları nedir?

05.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT bünyesinde istihdam edilmek isteyen milyonlarca vatandaş yeni yılın gelmesi ile birlikte yeni alımların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Bu kapsamda PTT personel alımı 2023 ne zaman, tarih belli mi? PTT personel alımı şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2023 PTT alımları ile ilgili gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

PTT personel alımı 2023 ne zaman, tarih belli mi? PTT personel alımı şartları nedir?

PTT personel alımlarına her dönem olduğu gibi yeni yılda da büyük ilgi gösteriliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan personel alım ilanı heyecanla bekleniyor. Peki, bu yıl alım olacak mı? 2023 PTT personel alım başvuruları ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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PTT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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