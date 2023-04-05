FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler? 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri!

PTT personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler? 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri!

05.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı tarihi ile ilgili detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "2023 PTT personel alımı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler konuya dair yakın zamanda duyuru yapılıp yapılmadığını öğrenmek için son açıklamaları inceliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte, 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

PTT personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler? 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri!

PTT personel alımı tarihi merak konusu oldu. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar arama motorlarında araştırılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: PTT personel alımı ne zaman başlayacak? İşte 2023 PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntılar...

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT personel3

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaza ‘Karadeniz gazı’ indirimi geliyorDoğal gaza ‘Karadeniz gazı’ indirimi geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."
TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...
Anahtar Kelimeler:
ptt personel alimi ptt personel alımı başvuru ptt personel alımı başvuru şartları ptt personel alımı başvuru yap

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Benzine zam geldi, motorini 2 TL solladı! Akaryakıta OPEC+ zammı

Benzine zam geldi, motorini 2 TL solladı! Akaryakıta OPEC+ zammı

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

Gram altında yeni rekor!

Gram altında yeni rekor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.