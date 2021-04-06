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Qua Granite halka arz devam ediyor| Qua Granite halka arz ne zaman bitiyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 11:23 | Son Güncelleme

Qua Granite yaptığı basın açıklamasında halka arz duyurusunda bulundu. Qua Granite halka arz, 24 milyon lot ile Borsa İstanbul listesinde yer aldı. Yapılan açıklamada hisse senet fiyatı ve kodu da belirtildi. Qua Granite, pay adetlerinin borsa tarafından dağıtılması için de tarih verdi. 5 Nisan itibariyle başlayan halka arz talep süresi 6 Nisan saat 13.00’e kadar devam ediyor.

Qua Granite halka arz devam ediyor| Qua Granite halka arz ne zaman bitiyor?

Qua Granite, Türkiye’nin en büyük granit üreticilerinden biridir. Qua Granite’in halka arz olacağını öğrenen yatırımcılar ise hisse fiyatı ve borsa kodu ile ilgili araştırmalarda bulundu. Qua Granite’in borsa kodu #QUAGR.HE olarak belirlendi. Buna göre, işlem yapmak isteyen yatırımcılar bu kodu kullanarak işlem emri verebiliyor.

QUA GRANİTE HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Nisan 10.30'da başlayıp 6 Nisan Salı günü 13.00'a kadar taleplerin iletilmesi gerekmektedir. Qua Granite halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

qua granite

QUA GRANİTE BORSA KODU VE HİSSE FİYATI

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.

Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.

qua

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.

Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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