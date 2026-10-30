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Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

2027 yılında trafik denetimlerinin yoğunlaştırılması hedefleniyor. Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 115 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması planlanırken, 44 adet ortalama hız ihlal tespit sistemi de kullanılacak. Ayrıca ihlal odaklı 300 özel denetim gerçekleştirilecek.

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve kazalara neden olan ihlallerin önlenmesine yönelik hedefler de yer aldı.

AA muhabirinin programdan derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı trafik kazalarının sayısını ve şiddetini artıran ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

2027'DE 115 MİLYON ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETLENECEK

Trafik denetimlerinde polis ve jandarma ekipleri için ayrı hedefler belirlendi. Buna göre jandarma sorumluluk bölgesinde 60 milyon, polis sorumluluk bölgesinde ise 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması planlanıyor.

Böylece 2027 yılı boyunca iki birimin sorumluluk alanlarında toplam 115 milyon denetim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem 1

44 ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ KULLANILACAK

Trafik denetimlerinde teknolojik sistemlerden de yararlanılacak. Bu kapsamda 44 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kullanılması sağlanacak.

Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin kapsamı genişletilecek.

RADARI GÖRÜNCE FREN YAPMAK YETMEYECEK

Ortalama hız ihlal tespit sistemlerinde araçların yalnızca belirli bir noktadan geçerken yaptıkları hız değil, iki kontrol noktası arasındaki ortalama hızları esas alınıyor. Bu nedenle sürücülerin radarı gördüklerinde yavaşlayıp sonrasında yeniden hızlanmaları, hız ihlalini ortadan kaldırmaya yetmeyecek.

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem 2

300 ÖZEL DENETİM YAPILACAK

Program kapsamında sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algısının güçlendirilmesi de hedefleniyor. Bu doğrultuda ihlal odaklı 300 özel denetim gerçekleştirilecek.

Öte yandan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla ortak veri tabanlarından yararlanılacak. Trafik Güvenliği Analiz Sistemi için yeni modüller de geliştirilecek.

75 BİN ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yalnızca denetimlerle sınırlı kalmayacak. Mobil Trafik Eğitim tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verilmesi planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik trafik cezası radar hız sınırı trafik kazaları
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