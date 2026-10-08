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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na para ödülü! Jest yapıp, Telezzüz lokantasında ağırladı

Rahmi Koç'un Filenin Sultanları'na yaptığı sürpriz jest gündem oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Telezzüz lokantasında ağırlayan Koç Grubu, Ay-Yıldızlı ekibin Türk sporuna kattığı değer ve uluslararası başarıları kutladı. Gecenin sonunda milli takıma verilecek para ödülü de açıklandı.

Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na para ödülü! Jest yapıp, Telezzüz lokantasında ağırladı
Devrim Karadağ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen davette bir araya geldi.

TELEZZÜZ'DE AĞIRLADI

Abdülmecid Efendi Korusu’ndaki Telezzüz’de gerçekleştirilen buluşmada, Filenin Sultanları’nın Türk sporuna kazandırdığı değer ve elde ettiği uluslararası başarılar kutlandı.

Rahmi Koç tan Filenin Sultanları na para ödülü! Jest yapıp, Telezzüz lokantasında ağırladı 1

MİLLİ TAKIMA 1 MİLYON EURO PARA ÖDÜLÜ

Gecede Koç Topluluğu tarafından milli takıma 1 milyon euro para ödülü verileceği de açıklandı.

Rahmi Koç tan Filenin Sultanları na para ödülü! Jest yapıp, Telezzüz lokantasında ağırladı 2

ÖMER KOÇ’TAN “ATATÜRK’ÜN KIZLARI” VURGUSU

Buluşmada konuşan Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekerek sporcuların gençlere ve özellikle genç kızlara ilham olduğunu söyledi.

Koç, milli voleybolcular için “Atatürk’ün kızları” ifadesini kullanarak şöyle konuştu:

“Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk’ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum.”

Ömer Koç, milli takım oyuncularının Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini yaşatacak genç kadınlar olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti.

“YANINIZDA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Koç Topluluğu’nun spora yönelik uzun yıllardır devam eden desteğine de değinen Ömer Koç, OPET ve Arçelik aracılığıyla milli takımın yanında olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Koç, bu desteğin Türk kadınlarına ve kadın voleybolunun geleceğine duydukları inancın bir göstergesi olduğunu söyledi.

EDA ERDEM: "BAŞARILAR SADECE SAHADA KAZANILMIYOR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da buluşmada yaptığı konuşmada, milli formayla elde edilen her başarının kendileri için büyük gurur olduğunu dile getirdi.

Başarıların yalnızca oyuncuların mücadelesiyle elde edilmediğini vurgulayan Dündar, federasyondan teknik ekibe, ailelerden taraftarlara ve sponsorlara kadar birçok kişinin emeğinin bulunduğunu söyledi.

Dündar, Koç Topluluğu ile OPET ve Arçelik’e Türk voleyboluna verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Rahmi Koç tan Filenin Sultanları na para ödülü! Jest yapıp, Telezzüz lokantasında ağırladı 3

“ONLAR YAPABİLDİYSE BİZ DE YAPABİLİRİZ”

Milli takım kaptanı, elde ettikleri başarıların çocuklar ve genç kızlar üzerindeki etkisinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Dündar, milli takımın yaşadığı gururun yeni nesillere “Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz” duygusunu vermesini istediklerini ifade ederek, sportif başarıların yanı sıra gençlere ilham olmanın kendilerini en çok mutlu eden unsurlardan biri olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları rahmi koç
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