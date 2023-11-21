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Rahmi Koç'tan Türkiye'deki çalışan ve milletvekili sayısıyla dikkat çeken çıkış: 5.5 değil 2 milyon çalışanla, 200 milletvekiliyle bu devlet rahat döner!

21.11.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Rahmi Koç'un Ekim ayında verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündem oldu. Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin nüfus olduğun belirten Koç, çalışan kişi sayısı ve milletvekili sayısına dikkat çekti. Koç'un "Devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur." ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Rahmi Koç'tan Türkiye'deki çalışan ve milletvekili sayısıyla dikkat çeken çıkış: 5.5 değil 2 milyon çalışanla, 200 milletvekiliyle bu devlet rahat döner!

Türkiye'nin en zengin isimlerinden olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Cumhuriyet'in ilk yüzyılı ve önümüzdeki yüzyılı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı ve topluluğun 97. yılı onuruna hazırladığı röportajlar serisinin ilk konuğu olan Rahmi Koç, erdiği röportajda nüfus konusu başta olmak üzere gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; kendi çocukluk anılarını anlatarak başlayan Rahmi Koç, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin nüfus olduğunun altını çizdi.

RAHMİ KOÇ: NÜFUSU KONTROL ETMEMİZ LAZIM"

Rahmi Koç, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." ifadelerini kullandı.

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Dışarıdan kaynak gerektiğinin altını çizen Rahmi Koç, ülkemizde yaşanan işsizliğe de dikkat çekti.

Koç, "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.

"2 MİLYON ÇALIŞANLA BU DEVLET RAHATLIKLA DÖNER. 200 MİLLETVEKİLİYLE İŞLER RAHATLIKLA HALLOLUR"

Devletteki çalışan sayısına ve milletvekili sayısına da değinen Koç, şunları söyledi;

"Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur. O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı’nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum."

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Koç'un yapmış olduğu açıklamalar günler sonra sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
rahmi koç
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