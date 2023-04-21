RAMAZAN BAYRAMI VE CUMA MESAJLARI İKİSİ BİR ARADA: Bayrama özel, dualı, hadisli, ayetli, resimli hayırlı bayramlar mesajları

Bu sene Ramazan Bayramı cuma gününe denk geldi. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma günü vesilesi ile çifte bayram yaşanıyor. Bayramlar toplumsal birlikteliklerin, dinamiklerin güçlendiği mevsimlerdir. Bu özel günlerde eş, dost ziyaret etmek hallerini sormak önemlidir. Bayram gününde sevdiklerine hem cuma mesajı atmak hemde bayramını tebrik etmek isteyenler için en özel, en anlamlı, hadisli ve dualı bayram mesajlarını derledik. İşte 'HAYIRLI BAYRAMLAR' mesajları...

RAMAZAN BAYRAMI VE CUMA MESAJLARI İKİSİ BİR ARADA:

Bu güzel iki günün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, Hayırlı bayramlar...

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Ramazan Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle...

Ramazan Bayramı’nızı kutlar; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Bayramlar büyüklerin hatırlandığı, gönüllerinin ve dualarının alındığı, ellerinin öpülüp ihtiyaçlarının giderildiği müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerden uzaklaşmayacağımız bir bayram olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar

Yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Cuma günü ve Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum.

Rabbimiz, dualarımızı kabul ettiği, günahlarımızı bağışladığı bu mübarek bayramda, hepimizin kalplerine sevgi, merhamet ve hoşgörü yerleştirsin. Cumanız mübarek bayramınız kutlu olsun.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek, cuma günün hayırlı olsun...

Elleri öpülesi büyüklerimizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı’nızı bütün içtenliğimle tebrik ediyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yardımlarımızın, dostluklarımızın, sevinçlerimizin paylaşarak çoğaldığı nice bayramlara

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, bu zor zamanlarda dualarınıza bizleri de dahil etmenizi temenni ederim. Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.

Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.





