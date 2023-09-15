REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK? Reeder Halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Dikkat son saatler!

Reeder halka arz için talep toplama işlemleri için tanınan süre zarfının sonuna geliniyor. REEDR bist koduyla işlem gören hisse için talep toplama süreci 3 gün olarak duyurulmuştu. İşte Reeder halka arz için talep toplama işlemlerine ilişkin detaylar...

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Reeder halka arz için talep toplama süreci 13 Eylül 2023 tarihinde başladı.

Talep toplama işlemi bugün (15 Eylül 2023) saat 17.00'de sona erecek.

REEDER HİSSE KODU NEDİR?

Reeder halka arzı REEDR bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olarak açıklandı. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzı '' Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

REEDER KAÇ LOT VERİR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak. Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı 25,26%’dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır. Reeder Teknoloji faiz hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

REEDER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Reeder halka arz işlemi eşit dağıtım ile yapılacak.



