REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN, hangi tarihlerde? Reeder halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Reeder halka arz tarihleri internette araştırılıyor. Reeder halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak. Hisse kodu ise REEDR olarak açıklandı. Yüzde 25,26 halka arz açıklık oranı olan Reeder'ın toplamda 215 milyon adet lot dağıtacağı kaydedildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

Reeder halka arz tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 olarak duyuruldu.

REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Reeder'ın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak belirtildi.

Reeder hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak. Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklandı.

Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.

REEDER HİSSE KODU NEDİR?

Reeder hisse kodu REEDR olarak açıklandı.

