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REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman? Reeder halka arz eşit mi oransal mı? Talep toplama başlıyor!

12.09.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reeder halka arz ediliyor. Ünlü teknoloji firmasının Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun kabul edilmesi ile birlikte halka arz hisseleriyle ilgilenen ve borsayı takip eden vatandaşlar, 'Reeder kaç lot verir' ekranını sorguluyor. Peki, REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman? Reeder halka arz eşit mi oransal mı? Talep toplama başlıyor!

REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman? Reeder halka arz eşit mi oransal mı? Talep toplama başlıyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Reeder'in talep toplama tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 saat 17.00'a kadar olarak açıklandı. Halka arz, Yıldız Pazar Borsası'nda işlem görecek. 'Reeder halka arz kaç lot verir ve Reeder halka arz' ekranları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arzı REEDR bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olarak açıklandı. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzı '' Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

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Reeder halka arz talep toplama tarihleri 13 - 14 - 15 Eylül 2023 olarak açıklandı. Reeder halka arzın borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.

REEDER KAÇ LOT VERİR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak. Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı 25,26%’dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır. Reeder Teknoloji faiz hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

REEDER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Reeder halka arz işlemi eşit dağıtım ile yapılacak.

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KATILIMA GÖRE DÜŞEBİLECEK PAY MİKTARLARI (TAHMİNİ)

2.300.000 Katılıma 80 Lot (744 TL)

2.600.000 Katılıma 71 Lot (661 TL)

3.000.000 Katılıma 61 Lot (568 TL)

3.400.000 Katılıma 54 Lot (503 TL)

3.800.000 Katılıma 49 Lot (456 TL) dağıtabilir.

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Anahtar Kelimeler:
SPK halka arz

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